إبراهيموفيتش يعلن انتصاره على كورونا

كشف إبراهيموفيتش نجم إي سي ميلان الإيطالي عن شفائه من فيروس كورونا بعد الإصابة التي لحقت به منذ حوالي إسبوعين.





وأصيب إبراهيموفيتش بفيروس كورونا، رفقة عدد من لاعبي ميلان، وهو ما تسبب في فرض الحجر الصحي لحين شفائه تماما.





وكتب إبراهيموفيتش عبر "تويتر" منذ قليل: "لقد تعافيت من فيروس كورونا".





وأضاف: "تم إبلاغ السلطات الصحية، بأن الحجر الصحي قد انتهي، يمكنك الخروج الأن".





وسيكون إبراهيموفيتش متاحا، يوم السبت المقبل في ديربي الغضب، بين ميلان وإنتر ميلان، على ملعب سان سيرو.



