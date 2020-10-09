مقترح برلماني لاستثمار طاقات المساجين في تنظيف الشوارع

أعلنت ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقدمها باقتراح برغبة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس ، لتوجيهه للحكومة ، بشأن استغلال طاقة المساجين فى التنمية.









واكدت "متى" لـ"صدى البلد"، أن هناك عددا كبيرا من المساجين داخل مصر لديهم جرائم مختلفة منها الخطيرة ومنا غير الخطيرة ومن الممكن استغلال طاقاتهم فى التنمية والعمل سواء كان فى السكك الحديدية أو لتنظيف الشوارع وغيرها من المجالات الاخرى.





واوضحت النائبة، أنه على حسب خطورة الجريمة يمكن توزيع مهام العمل عليهم فالمساجين غير الخطرين من الممكن أن يعملوا في مجالات السكك الحديدية أو لتنظيف الشوارع تحت رقابة الدولة، أما الآخرون الخطرون فمن الممكن أن يعملوا داخل مصانع مغلقة او مزارع تحت رقابة الدولة أيضا.





وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن بعد أن يأخذوا أماكنهم فى العمل؛ تكون هناك رقابة قوية عليهم من جانب الحكومة، وتابعت النائبة حديثها:" المساجين يشتغلوا بدل ما يدمروا فى البلد وهناك دور كبرى استغلت المساجين فى هذه الأمور".





جدير بالذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلنت عن فرصة متميزة لشباب المستثمرين من خلال طرح وحدات صناعية في 7 محافظات هي (الإسكندرية - البحر الأحمر - الغربية - بني سويف - المنيا - سوهاج - الأقصر) مساحات متعددة لمختلف المجالات (الغذائية - الهندسية - الكيماوية - البلاستيكية - النسيج - مواد البناء).





ويتيح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويل ميسر للآلات والمعدات إلى جانب المساعدة في استخراج التراخيص والمستندات اللازمة وخدمات غير مالية مقدمة من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منها خدمات التدريب والتطوير والتسويق.







