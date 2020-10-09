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رياضة

«كاف» يجبر الأهلي والزمالك على 4 مسحات كورونا قبل نصف أبطال أفريقيا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:04 م
صدى البلد
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محمد سمير
خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأندية المصرية الثلاثة التي ستتوجه للمغرب، للعب نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية، بضرورة عمل 4 مسحات منفصلة للكشف عن كورونا قبل المباريات.

ويشهد نصف نهائي دوري الأبطال، صدامًا تاريخيًا بين قطبي مصر والمغرب، حيث يواجه الزمالك الرجاء، بينما يصطدم الأهلي بالوداد.

ويلتقي بيراميدز مع حوريا الغيني في نصف نهائي الكونفيدرالية، فيما يجمع نصف النهائي الآخر فريقي نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين.

وتقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في المغرب، بينما تقام جميع المباريات المتبقية في الكونفدرالية بنظام الدورة المجمعة بالمغرب.

واشترط الكاف أن يجري الأهلي والزمالك وبيراميدز مسحتين منفصلتين بينهما 4 أيام للكشف عن كورونا، وإخطار الكاف بنتيجة المسحتين قبل السفر.

كما تجرى المسحة الثالثة بمعرفة الصحة المغربية، ويشرف الكاف على المسحة الأخيرة التي ستجرى قبل المباراة مباشرة.
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