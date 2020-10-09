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تحذير عوض تاج الدين لأولياء الأمور: امنعوا أولادكم من الذهاب للمدرسة في هذه الحالة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:06 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية  للشئون الصحية، إن الأطفال المصابون بأعراض الإنفلونزا قد ينقلونها إلى والديهم وأجدادهم وبالتالي يجب إستمرار إجراءات الوقاية.

وتابع تاج الدين خلال حواره ببرنامج " اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، قائلا:" في حالة ما أصيب الطفل بالإنفلونزا الموسمية فعلى ولي أمره أن يقوم بمنعه من الذهاب للمدرسة لمدة يومين أو 3 لحين شفائه لأنه من الممكن أن ينقل العدوى إلى المخالطين له".

ونصح المواطنين بعدم الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة في حالة الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى ان العالم يشهد عددا كبيرا من التجارب، وقريبا سيكون هناك لقاح لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج  32 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97524 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  7 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 104156 حالة من ضمنهم 97524 حالة تم شفاؤها، و 6017 حالة وفاة.


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