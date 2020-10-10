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سيارات

تعرف على خطورة إهمال تغيير زيت الفتيس

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
خطورة إهمال تغيير
خطورة إهمال تغيير زيت الفتيس
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اشرف عطية
منذ بداية صناعة السيارات و المحركات و التروس تعتمد علي الزيوت؛ لتخفيف الاحتكاك بين الاجزاء الداخلية و تبريد التروس و امتصاص الشوائب و احتوائها حتي لا تضر بالأجزاء الداخلية

و حتي الفتيس يعتمد ايضا علي الزيت؛ ليحمي التروس والاجزاء الداخلية من الاحتكاك، فالزيت يعتبر من أهم العناصر اللازمة لعملية حركة المعادن، ويعمل الزيت على "تليين" الأجزاء المعدنية الداخلية للفتيس . 

ويحافظ الزيت ايضا على التروس من التآكل، ويمتص الحرارة العالية ويقوم بمقاومة الصدأ وعلى الرغم من الأهمية العالية لزيت الفتيس إلا أن كثير من قائدي السيارات يهملون تغييره ويعتقد بعض قائدي السيارات أن زيت الفتيس لا يوجد لة مدة صلاحية . 

وحذر خبراء السيارات من اهمال تغيير زيت الفتيس لأنة يؤدي إلى تآكل التروس الداخلية وتلف نواقل الحركة ونصح الخبراء بضرورة تغيير زيت الفتيس كل 40.000 كيلو متر او علي الاقصي كل 60.000 كيلو متر . 

جدير بالذكر ان خبراء السيارات حذروا ايضا من استخدام زيت الفتيس في المحرك لاختلاف خواص كل زيت منهم، حيث يمتاز زيت المحرك بقدرته الفائقة على تحمل درجات الحرارة العالية على عكس زيت القير الذي لا يتحمل هذه الحرارة، كما أن زيت المحرك له درجة لزوجة معينة لتززيت اجزاء المحرك الداخلية وهذه اللزوجة لا تتوافر في زيت الفتيس.

وزيت المحرك يقوم بامتصاص الأوساخ والشوائب الناتجة عن عملية الاحتكاك والحرارة الشديدة داخل المحرك، لذا يتم تغيير زيت المحرك عند قطع مسافة من 5000 كم إلى 10000 كم حسب نوع الزيت المستخدم، بعكس زيت الفتيس الذي يتم تغييره بعد مسافة 60000 كم ولا بقوم بأمتصاص الرواسب وتجميع الرايش الناتج عن الاحتكاك.
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