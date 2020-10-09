رسميًا.. تأجيل بطولتي نهائي الجائزة الكبرى والجراند سلام للتايكوندو

قرر الاتحاد العالمي للتايكوندو، خلال اجتماع الجمعية العمومية، تأجيل بطولتي نهائي الجائزة الكبرى (كانكون) والجراند سلام (ووكسي) 2020 إلى عام 2021 وذلك حفاظًا على صحة اللاعبين.
وكان الاتحاد العالمي في تواصل دوري مع اللجنة المنظمة في كانكون وووكسي من أجل ايجاد حلول مناسبة لإقامة البطولتين مع الحفاظ على صحة اللاعبين، ولكن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وجد أنه ليس من الممكن إقامة البطولتين بأمان، وسيتم إعلان الجدول الزمني لعام 2021 في وقت لاحق.
وكان الاتحاد العالمي قرر خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم اونلاين، تكريم اللواء أحمد الفولي لعطائه في رياضة التايكوندو وتسجيل اسمه في قاعة المشاهير ليظل دائمِا في ذاكرة التايكوندو العالمي بانجازاته وأعماله التي لا تنسى، حيث أنه ساهم في تطور التايكوندو الإفريقي والعالمي.