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أستاذ بجامعة القدس: نسمع اتهامات في مناظرة ترامب "غريبة" والمرحلة المقبلة ستشهد تخبطا كبيرا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:16 ص
مناظرة لترامب
مناظرة لترامب
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عادل نصار
أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن المرحلة المقبلة من الانتخابات الأمريكية ستشهد تخبطا كبيرا.

وأوضح الرقب في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يذاع عبر قناة الحدث اليوم، من تقديم الإعلامى خالد العوامى، أن هناك قانون قديم تتجه النية لإعادة تطبيقه لإعادة تقييم ترامب من كونه يصلح لإكمال المدة القانونية له فى حكم البلاد نتيجة تعرضه لجائحة كورونا أم أنه بالفعل أصبح غير قادر على إدارة البلاد.

وأضاف الرقب، أن هذا القانون أُقر عام ١٩٦٩ ولم يتم تنفيذه، مشيرًا إلى أن هناك تبادل للاتهامات لم نسمع عنها من قبل مما يعيد لنا سيناريو ما قام به ترامب فى انتخابات ٢٠١٦ عندما هاجم هيلارى كلينتون مباشرة، حينما قال لها" اذهبى لفحص المخدرات والمنشطات التى تتعاطيها"، مبينا أن هذا هو السياق الذى يسير حاليا بين الديمقراطيين والجمهوريين حيث الهجوم والهجوم المضاد.

وأشار أيمن الرقب، أن النسق الذى يسير عليه ترامب يختلف عن المناظرة التى كانت مع نائبه بينس وهرس المرشحة لتكون نائب بايدن، حيث إنها كانت موضوعية ولم تصل لدرجة الهجوم والسب، مؤكدا أن الانتخابات الأمريكية دخلت فى مرحلة تجرد فيها الخصوم من كل الأخلاق.

واستكمل الرقب حديثه قائلا: "ترامب يستطيع أن يستكمل حياته وفقًا لما قاله طبيب ترامب، لكن هناك خلاف بين طبيب ترامب الشخصى الذى أعطاه الضوء الأخضر ليتحرك وبين أطباء آخرون لم يقوموا بفحصه ولكنهم يتوقعون بأنه طالما أصيب بفيروس كورونا أنه قد أصيب بالتهابات فى الرئة وغيره من إصابات".
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