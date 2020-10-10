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هل يحق لوزير الرياضة إلغاء قرار وقف رئيس الزمالك؟..اللجنة الأولمبية تجيب

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:45 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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إسراء صبري

أكد شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية، أن وزير الرياضة لا يملك إلغاء قرار اللجنة الأوليمية، معقبا: قرارنا مبني على الميثاق الاوليمبي وتحقيقات تمت بكل وضوح، موضحا أن اللجنة قامت بإبلاغ وزير الرياضة بهذا القرار.

وأضاف "العريان" خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن قرار اللجنة جاء بناء على أخطاء وشكاوي وصلت للجنة واللجنة نظرت في هذة الشكاوي وتم التحقيق بها وإصدار هذا القرار، مشددا على أنه لا يحق لوزارة الرياضة، إلغاء قرار اللجنة تجاه رئيس الزمالك، الخاص بإيقافه لمدة 4 سنوات وعزله من منصبه.

وأوضح: اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة مكملين لبعض، وليس لوزير الرياضة علاقة بقرارنا، قانون الرياضة أكد أن أي نزاع رياضي يجري اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، ولا يحق لنا التدخل في شؤونه، وحينما لايعجبك قراره تلجأ للمحكمة الرياضية.

وتابع: نادى الزمالك تقدم منذ أيام بطلب للكاف وكان الطلب ممضي من قبل مرتضى منصور، ولكن الكاف رفض خطاب من الزمالك بتوقيع رئيسه، وقال له إنت موقوف، وجرى إرسال خطاب آخر بتوقيع نائب الرئيس، معقبا: الزمالك ليس طرف في هذة القضية وهوعلى راسنا من فوق، كما أن نص المنتخبات من الزمالك، ونص اللجنة الأولمبية من الزمالك، ومش هيتأثر بأي حاجة".

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