يمكن تخفيف عقوبة عزل مرتضى منصور في حالة واحدة.. تعرف عليها.. فيديو

قال شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، إن قرار إيقاف مرتضى منصور جاء نتيجة تراكمات منذ سنوات، كما أن حاليا أصبح لدينا ما يسمى بـ "مدونة السلوك" وبناء عليها تم إتخاذ العقوبة.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، كان لدينا 29 شكوى من اتحادات رياضية ضد رئيس الزمالك، معقبا: جميعهم تقدموا بشكوى مجمعة ضد مرتضى منصور، والأمر ليس له علاقة بالنادي، متابعا: أخطرنا الاتحادات بالقرار، وكل اتحاد حسب لائحته ينفذ القرار.





وشدد على أن الفيفا وكاف لا يمكنهم إلغاء قرارنا، وليس لهم علاقة بالأمر، وأبلغنا الهيئات الدولية بالقرار، وده شأن داخلي لدينا وأخذنا القرار حسب الدستور والقانون.

وتابع: "الإجراء الطبيعي أن وزارة الرياضة تعتمد توقيع المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وإلغاء توقيع رئيس الزمالك، ويسير شؤون النادي، ومع أول جمعية عمومية يجري الدعوة لانتخابات على المركز الشاغر، معقبا: المجلس لايتبقى له أقل من عام.





وأكمل: "أرسلنا خطاب لرئيس الزمالك يوضح قرارنا، وله حق الطعن خلال أسبوع من وقت إبلاغه، وحال عدم رضاه عن القرار يحق له اللجوء لمركز التسوية المصري ويقوم بالطعن عليه، ومن ثم يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية في سويسرا في حالة رفض قرار مركز التسوية، وذلك حسب اللوائح.



واسترسل: إحنا طلبناه للتحقيق ولم يحضر للدفاع عن نفسه، ولو لم يقدم الطعن سيكون تنازل عن حقه، اتقال مفيش هيئة تعاقب هيئة رياضية أخرى وده غلط، مفيش اتحاد يعاقب نادي، لا ده إجراء طبيعي.

وفيما يخص مجلس النواب وحصانة البلمان، أوضح أن هذة الأمور غير وارده في الأمور الرياضية، معقبا: لو افترضنا حقيقة هذا الأمر يبقى مديرة الكرة في الأهلي سيد عبدالحفيظ دخل مجلس النواب، هل اتحاد الكرة ميقدرش يعاقبه؟ ده كلام مش منطقي ومش موجود في العالم.



يمكن تخفيف عقوبة مرتضى منصور ولكن يجب على المتظلم التقدم بطلب يطعن فيه على القرار وفي حالة رأت لجنة التحقيق أحقيته في تخفيف العقوبة أو إلغائها سيتم إقرار ذلك

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ولفت إلى أنه

وأدرف: التكابر والبلطجة في عدم الاعتراف باللجنة الأوليمبية أمر غير مسموح.. ونادي الزمالك تقدم بشكوى ضد النادي الأهلي في نفس اليوم الذي صدر قرار وقف مرتضى منصور 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي، مشددا على أن اللجنة ليس لها علاقة بتوقيت الشكوى وتأثيرها على الزمالك.