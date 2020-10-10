السودان يعتزم رفع الدعم كليا عن الوقود

كشفت وسائل إعلام محلية سودانية، مساء الجمعة، أن الحكومة السودانية تعتزم رفع الدعم كليا عن الوقود وتخصيص الدعم للمواصلات العامة والنقل الحكومي والمصانع والزراعة.





وقالت صحيفة "التيار" السودانية إن الحكومة منحت شركات وقود إذن استيراد المحروقات وبيعها بالسعر التجاري، مشيرةً إلى أن السلطات أمرت بحصر كميات الوقود بالمستودعات بعد التجفيف البطيء لمحطات الوقود لمدة ثلاثة أيام.





وتوقعت الصحيفة أن يتم تحرير الوقود بالكامل ليصبح سعر جالون البنزين أكثر من 300 جنيه (دولار و30 سنتا تقريبا)، فيما يصل سعر جالون الجازولين أكثر من 200 جنيه (حوالي 90 سنتا).

وأشارت إلى أن السلطات وجهت القوات النظامية للاستعداد تحسبا لرفض تنفيذ قرار تحرير المحروقات المتوقع اليوم السبت.





وفي مطلع العام الحالي رفعت الحكومة الدعم الموجه للوقود جزئيا، حيث رفعت سعر جالون البنزين من 28 جنيها إلى 128 جنيها.





وحسب إحصاءات رسمية، فإن الإنتاج المحلي يغطي 70% من استهلاك البلاد من البنزين، ونحو 53% من السولار، ويتم تغطية العجز بالاستيراد بدعم من الحكومة.





وتشهد البلاد أزمة متصاعدة في الوقود، حيث تصطف آلاف السيارات في طوابير طويلة لساعات وأيام أمام المحطات للحصول على الوقود.



