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فن

انتشال التميمي يعلن ملامح خطة تأمين مهرجان الجونة ضد كورونا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:31 ص
انتشال التميمي
انتشال التميمي
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محمد نبيـل
كشف انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي عن ملامح خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد خلال فعاليات الدورة الرابعة والمنتظر إنطلاقها خلال أيام.

وقال: خطتنا لمجابهة «كوفيد 19» رُسمت من خلال متابعتنا الدقيقة للفعاليات العالمية الفنية والرياضية التي نُظمت في ظل الظروف نفسها وأبرزها مهرجان فينيسيا، وهو رائد في الانعقاد على أرض الواقع بعد اتخاذ الكثير من المهرجانات قرار التأجيل أو العرض الافتراضي، فعلى الرغم من أن حجم الدورة الأخيرة لمهرجان فينيسيا كان أقل بنسبة 50% إلا أنه حظي بتغطية إعلامية واسعة وتقييم دولي كبير حتى من منصات غير معنية بالضرورة بالفن والسينما.


وتابع: مهرجان فينيسيا وفر الفرصة لنا ولمهرجانات دولية أخرى للانعقاد على خطاه مثل تورنتو وسان سباستيان وبوسان. هذا هو الدور الذي يلعبه مهرجان الجونة في المنطقة العربية أيضًا والذي أتصور أنه سيكون مثالًا يحتذى به لتغيير النظرة التي تقول بأن ما يمكن تنفيذه في الغرب صعب الالتزام به في العالم العربي.

وأيضا:

وأضاف: نأمل دائمًا في أن تمتلئ القاعات عن آخرها بالضيوف لكن في ظل الظرف الحالي اتخذنا كافة التدابير في العروض الداخلية والخارجية لضمان شغل 50% فقط من القاعات، وهو ما تطلب أيضًا تدابير مختلفة في جدول العروض وتحضير القاعات وإضافة قاعات جديدة. تتضمن الخطة أيضًا نقل الفعاليات التي تعتمد على اللقاءات الثنائية لصناع الأفلام إلى حدائق الفنادق.
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