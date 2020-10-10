فى عيد ميلاد محمد منير.. كواليس علاقته العاطفية بـ نجلاء بدر

يحتفل اليوم النجم محمد منير بعيد ميلاده الـ66، الذي تربع على مدار نصف قرن على شكل ولون مختلف من الموسيقى والغناء.





إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1954، في قرية منشيه النوبة بأسوان، واسمه كاملًا هو محمد منير أبا زيد جبريل، ويجمعه بالفنانة نجلاء بدر قصة ارتباط عابرة.



