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فن

فى عيد ميلاد محمد منير.. كواليس علاقته العاطفية بـ نجلاء بدر

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
محمد منير
محمد منير
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نبيل العدوى
يحتفل اليوم النجم محمد منير بعيد ميلاده الـ66، الذي تربع على مدار نصف قرن على شكل ولون مختلف من الموسيقى والغناء.

إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1954، في قرية منشيه النوبة بأسوان، واسمه كاملًا هو  محمد منير أبا زيد جبريل، ويجمعه بالفنانة نجلاء بدر قصة ارتباط عابرة.

ولم تتررد الفنانة نجلاء بدر في شنّ هجوم على الكينج محمد منير وأكدت أنه تركها قبل زفافهما بأيام وتهرب منها وفوجئت بقوله لها انه غير مستعد للزواج وقد أكدت ان هذا الامر وقع منذ سنوات طويلة.

وقالت نجلاء بدر، فى أحد البرامج أنها التقت بالفنان محمد منير خلال عملها كمذيعة فى إحدى القنوات العربية، وعرض عليها الزواج بشكل سريع.

وأكدت نجلاء بدر، أنها وافقت على الزواج من منير بعد أن منحها مهلة أسبوعا للتفكير، إلا أنها فوجئت قبل عقد قرانهما بثلاثة أيام باختفائه وتراجعه عن فكرة إتمام الزيجة بسبب فرق السن بينهما.

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