AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالأبيض.. ريهام حجاج تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:15 ص
ريهام حجاج
ريهام حجاج
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة ريهام حجاج، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.

وظهرت  ريهام حجاج  بأطلالة ناعمة بشميز ابيض، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام حجاج في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي 

و حازت الصورة علي اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي :
قمر ، بتجنني ،جذابة جدا

اقرا ايضا :
يذكر ان حرصت النجمة ريهام حجاج، على توجيه رسالة لزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، الذي تكفل بسداد غرامات تصالح البناء لألف عائلة من المتعثرين في التصالح مع مخالفات البناء. 

ونشرت مقطع فيديو للدكتور سعد الهلالي من إحدى حلقات برنامجه عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهو يوجه الشكر لزوجها على تلك المبادرة التي ستخفف عن الكثير من الأسر المصرية.

ووجهت حجاج، رسالة لزوجها رجل الاعمال محمد حلاوة على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها قائلة: "ربنا يجعلك دايما من أهل الخير ويسخرك لمساعدة الناس ويجعلك سبب في رزق كل محتاج يا حبيبي، في الخفي والعلن، مش بحبك من قليل يا محمد، شكرا دكتور سعد الهلالي لتشجيعك دايما علي الخير".

وكان رجل الاعمال محمد حلاوة قد أعلن عن تبرعه لسداد غرامات ألف أسرة مصرية من المتعثرين في سداد تصالح البناء التي اقرتها الدولة مؤخرًا للتسهيل والتخفيف عن كاهل الاسر المصرية التي تعيش في وحدات سكنية مخالفة.

❤️❤️

Posted by ‎Riham Hagag - ريهام حجاج‎ on Friday, 9 October 2020
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الترجي التونسي يرغب في التعاقد مع لاعب بالدوري المصري

في يومه العالمي.. كيفية التعرف على البيض الفاسد

أحدثت جدلا| القصة الكاملة لصورة الشيخ محمود الشحات أنور مع محمد رمضان

الزمالك: لا نعترف بإيقاف مرتضى منصور.. وسنطعن بـ القضاء الإداري

بالأبيض.. ريهام حجاج تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها

انفراد| الباز يكشف الرأس الكبير الممول لقنوات الإخوان الإرهابية.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

35 عامًا مقيدا.. نقل فيل من حديقة حيوان لمحمية طبيعية بأمر المحكمة| شاهد

لتنافس بقوة في سيارات البيك اب هوندا تطرح ريدج لاين 2021 honda ridgeline.. فيديو وصور

بدل من إلقائهم في القمامة.. صناديق طوارئ لترك الأطفال بداخلها| شاهد