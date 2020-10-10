AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة طلائع الجيش ومصر للمقاصة اليوم في الدوري

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:22 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد رشاد
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة طلائع الجيش ومصر للمقاصة المقررة مساء اليوم ضمن مواجهات الدوري المصري.


ويلتقي طلائع الجيش، مصر للمقاصة، في الثامنة مساءً على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري.

وضم طاقم التحكيم كلا من طارق مجدي "حكم ساحة" وهاني العراقي "مساعد أول" وخالد السيد "مساعد ثانٍ" ومنير يوسف "حكم رابع" ومحمد أبو خاطر "حكم فيديو" ومبروك نبيل "مساعد حكم فيديو".

يذكر أن طلائع الجيش يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري ولديه 35 نقطة، بينما يتواجد مصر للمقاصة في المركز السابع برصيد 40 نقطة.

اختار علي عاشور المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم، بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة طلائع الجيش، المقررة إقامتها في الثامنة مساء غد السبت، باستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 32 للدوري.

وضمت القائمة كلا من: "محمود حمدي ومحمد كوكو ومحمد دبش وأحمد ياسين وأحمد محسن وحسني فتحي وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقي ومحمد توني ومحمد رمضان وصلاح عاشور ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وأحمد صبيحة ومحمد كناريا وحمادة فاروق وشميلس بيكلي وعبدالله مجدي وصلاح أمين ويوسف شريف وكريم ببا".

وخاض فريق المقاصة، مساء اليوم، مرانه الختامي استعدادا لمباراة الجيش، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة، حتى موعد المباراة.
اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة طلائع الجيش ومصر للمقاصة اليوم في الدوري
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

21 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة أسوان

أول مباراة رسمية له.. إيهاب جلال يعلن تشكيل المقاصة لمواجهة أسوان بالدوري

إصابة جديدة بفيروس كورونا تضرب مصر للمقاصة قبل مواجهة الجونة

عودة ميدو جابر .. 22 لاعبا فى قائمة المقاصة لمواجهة الحدود بالدوري

إيهاب جلال يعلن قائمة المقاصة لمواجهة الاتحاد بالدوري الممتاز

20 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمواجهة طنطا بـ الدوري

ترشيحاتنا

أذكار الصباح للرزق والمال الكثير.. 20 دعاء يحفظك من الفقر

دعاء للميت قبل الدفن.. يغسل خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس

كتابة الوصية ومن يستحقها وحكم عدم تنفيذها

اندلاع حريق في محطة مترو بالعاصمة الإيرانية طهران

الجيش الليبي ينفي التحرك نحو مدن الغربي ويؤكد: تصريحات النمروش كاذبة وملتزمون بإعلان القاهرة.. مسئول عسكري يكشف: مليشيات الوفاق تعيش حالة ذعر بعد سحب أردوغان للمرتزقة السوريين للقتال في أذربيجان

هتوفر رقم خرافي.. ناصر ماهر صفقة مجانية للأهلي يكتسح محمد إبراهيم رقميا

AdvertisementS

كواليس مشاجرة نجم الزمالك والفنان أحمد فهمي فى حفل زفاف شريف منير

شوبير: الاتحاد السكندري حصل على توقيع ثنائي الأهلي

هتوفر رقم خرافي.. ناصر ماهر صفقة مجانية للأهلي يكتسح محمد إبراهيم رقميا

نجم الأهلي يحتفل بخطوبته على شقيقة زوجة حسام غالي

فاروق جعفر: الأهلي لن يخوض مباراة بيراميدز بالناشئين لهذا السبب

الزمالكاوي لا يتغير.. فاروق جعفر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى عمرو الجنايني

أخبار الرياضة.. كواليس مشاجرة شيكابالا وفهمي.. حالة واحدة لتخفيف عقوبة مرتضى منصور.. بيراميدز يرد على استمرار فتحي مع الأهلي

أحمد العش: شعرت بالحزن بعد رحيلي عن الأهلي وفضلت الإسماعيلي لهذا السبب

شاهد| شيكابالا يرقص برفقة نادر حمدي

شوبير يكشف عن معلقي مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

عبدالعاطي: بسبب خلافاتنا لم أبارك لرئيس أسوان البقاء فى الدوري.. وبيراميدز أقرب للمركز الثاني

جماهير الزمالك تطلق هاشتاج# fifa save zamalek .. ومغردون: انقذوا رمز الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟ هنا الزاهد وزجة كريم فهمي تخطفان الأنظار

المقصورة الصامتة.. جاجوار تطلق نظام عزل الصوت داخل السيارة

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر اليوم.. صور