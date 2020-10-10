اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة طلائع الجيش ومصر للمقاصة اليوم في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة طلائع الجيش ومصر للمقاصة المقررة مساء اليوم ضمن مواجهات الدوري المصري.









ويلتقي طلائع الجيش، مصر للمقاصة، في الثامنة مساءً على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري.





وضم طاقم التحكيم كلا من طارق مجدي "حكم ساحة" وهاني العراقي "مساعد أول" وخالد السيد "مساعد ثانٍ" ومنير يوسف "حكم رابع" ومحمد أبو خاطر "حكم فيديو" ومبروك نبيل "مساعد حكم فيديو".





يذكر أن طلائع الجيش يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري ولديه 35 نقطة، بينما يتواجد مصر للمقاصة في المركز السابع برصيد 40 نقطة.



