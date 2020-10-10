مين أحلى؟ هنا الزاهد وزجة كريم فهمي تخطفان الأنظار

حرص الفنان كريم فهمي على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة برفقة زوجته والفنانة هنا الزاهد وشقيقه أحمد فهمي.





خطفت زوجة كريم فهمي الأنظار في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات كما اتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الستان الراقي و تميز بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر احدث صيحات الموضة.





ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات والإكسسوارات، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.





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بينما تألقت هنا الزاهد بفستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة و ذا أكمام طويلة و تميز التصميم بالقماش المطرز الراقي الذي جمع بين اللون الأخضر و الأزرق، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم ذات اللون الأسود.





أما من الناحية الجمالية، بدت هنا الزاهد في الصورة بخصلات شعرها الأشقر المموج المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مساحيق التجميل و لكنها أكتفت بوضع اللمسات التي كشفت عن جمالها.







