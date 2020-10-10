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ثقافة

ألحان موسيقار الأجيال بصوت محمد الحلو ونجوم الأوبرا وقيادة سحاب

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
محمد الحلو
محمد الحلو
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طارق موسى
يستمتع جمهور دار الأوبرا بباقة متميزة من روائع أعمال الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب التي تغني بها كبار المطربين تقدمها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب  ومشاركة النجم محمد الحلو . 

ياتى ذلك خلال الحفل المقام في الثامنة مساء الأحد ١١ اكتوبر علي المسرح الكبير منها لا تكذبي، دارت الايام ، لأمش انا اللي ابكي وانا والعذاب وهواك وغيرها .. أداء نجوم الأوبرا ايات فاروق، إيمان عبدالغني ، سارة سحاب ، احمد عفت ، والعازفين سعيد الارتيست ( ايقاع ) ، احمد النجار ( بيانو ) ، نادر انيس ( كمان ). 

يذكر أن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يعد احد أهم أعلام الموسيقي العربية وقد ولد عام ١٩٠٢ والتحق بمعهد الموسيقي العربية لدراسة العود وبدا حياته المهنية في الإذاعة عام ١٩٣٤ ، دفعته موهبته للتعاون مع كبار الكتاب كأمير الشعراء احمد شوقي وعلي محمود طه وتغني من الحانه الكثير من رموز الزمن الجميل كأم كلثوم ، عبدالحليم حافظ ، ليلي مراد ، نجاة الصغيرة ، فايزة احمد ، وردة ، طلال مداح وأسمهان وغيرهم.
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