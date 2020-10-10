ألحان موسيقار الأجيال بصوت محمد الحلو ونجوم الأوبرا وقيادة سحاب

يستمتع جمهور دار الأوبرا بباقة متميزة من روائع أعمال الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب التي تغني بها كبار المطربين تقدمها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة النجم محمد الحلو .





ياتى ذلك خلال الحفل المقام في الثامنة مساء الأحد ١١ اكتوبر علي المسرح الكبير منها لا تكذبي، دارت الايام ، لأمش انا اللي ابكي وانا والعذاب وهواك وغيرها .. أداء نجوم الأوبرا ايات فاروق، إيمان عبدالغني ، سارة سحاب ، احمد عفت ، والعازفين سعيد الارتيست ( ايقاع ) ، احمد النجار ( بيانو ) ، نادر انيس ( كمان ).



