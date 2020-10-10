لسبب غريب.. صراخ وبكاء هستيري فى مطعم سعودي شهير

حاول عامل بأحد المطاعم الشهيرة بالسعودية ابتكار طريقة جديدة لإسعاد الأطفال المترددين مع أسرهم على المطعم، إلا أن الفكرة سرعان ما تحولت لفزع ورعب وبكاء هيستيري.











وكان العامل الذى يعمل فى منطقة "العوالي" دفع طفلا إلى الدخول في حالة من البكاء الهستيري، بعد أن شاهد العامل وهو يرتدي قناعًا يثير الرعب؛ ليطلق الطفل صرخاته بصوت عالٍ متشبثًا بوالدته، ومطالبًا إياها بسرعة إخراجه من المطعم.









بدوره، بادر عامل المطعم بنزع القناع عن وجهه، وإخفاء القناع، إلا أن محاولاته لم تفلح؛ لتقوم أم الطفل بإخراجه من المطعم.









يُذكر أن المطعم الشهير اعتاد خروج أحد العاملين فيه لزبائنه بين الفترة والأخرى وهو يرتدي القناع في نوع من التسلية والابتكار الجديد لزبائنه، وقد حبب ذلك عددًا من الأطفال لالتقاط صور مع القناع.