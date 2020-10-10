الإحصاء: استقرار معدلات التضخم لشهر سبتمبر بسبب ثبات الأسعار.. فيديو

قال مينا نصحي، باحث بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم ناتج عملية حسابية من الرقم لأسعار المستهلكين، الذي يعتبر رقم إحصائي نسبي يعمل علي قياس التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات الممثلة لواقع المجتمع المصري بين فترتين أساستين.





وتابع مينا نصحي، خلال حواره في برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "الفضائية الأولي"، أن الفترة الأولي تسمي فترة الأساس والفترة الثانية تسمي المقارنة، وبالطبع لا يعتمد التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين علي التغيرات في أسعار السلع والخدمات فقط، بل أيضا يعتمد علي الأهمية النسبية لمجموعة تلك السلع والخدمات.





وأشار"نصحي"، إلي أن من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ينتج معدلين للتضخم ومنهم معدل التضخم الشهري وفيه مقارنة المعدل الشهري بالرقم القياسي لشهر سابق له، ومعدل التضخم السنوي وهو ما يقوم علي مقارنة الشهر الحالي بنفس الشهر للعام السابق.





وأوضح باحث بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن سنوات مالية إلى 14 سنة ماضية، يتم تسجيل معدل التضخم العام للأسعار، بمعدل 5.9%، هذا المعدل ارتفع ليسجل أعلى مستوى لعام 2017 و 2017 بمعدل 23.9%، أيضا انخفض هذا المعدل ليسجل 20.9% في عام 2018، وحتي عام 2020 بنسبة 5.7%.





وأكد باحث بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن هذا التراجع ليس معناه أن هناك انخفاض في مستوى الأسعار، ولكنه تراجع في معدل الزيادة في مستويات الأسعار.



