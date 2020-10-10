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أصل الحكاية

تزوج نوبية شهرين ووعد فنانة بالزواج واختفى.. هل يخشى محمد منير المسئولية؟

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:01 م
محمد منير
محمد منير
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رشا عوني

مشوار طويل قطعه الكينج محمد منير ليخلق لنفسه حالة فنية مختلفة، فهو يعيش على قمة التفرد و الاختلاف، ولا يُقارن بأي من نجوم جيله، فدائمًا هو في مكانة وحده حتى في قلوب جمهوره . 


ومع الكثير من الأغاني والألبومات التي قدمها منير لجمهوره، إلا أن الغموض يسيطر على حياته الخاصة بشكل كبير، ولا يعرف جمهوره الكثير من الحقائق عنه خاصة في أمر الزواج، بعد ان تردد أسم محمد منير في كثير من الزيجات و العلاقات التي أشيعت حول الكينج و علاقاته بالنساء.


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ورغم أنه أتم 66 عاما اليوم، إلا أن منير حتى الآن لم يستقر ولم يحقق حلم المنزل والأسرة و الأستقرار والأطفال، فيبدو أنه كرس حياته لفنه و صوته، وفشل في تكوين أسرة حتى جرى به العمر ليجد نفسه في الـ 66 من عمره . 

زواج منير من نوبية

ربما حاول محمد منير الزواج لكنه لم يفلح ، فهناك العديد من القصص الشهيرة التي نسمعها عن حياة محمد منير الخاصة، ففي 18 أبريل 2014، أعلن محمد منير زواجه رسميًا من داليا يوسف، وهي فتاة من أصل نوبي تعيش في باريس، لكن هذه الزيجة لم يُكتب لها الاستمرار أكثر من شهرين، فبعد أقل من 60 يومًا انفصل محمد منير عن داليا بشكل مفاجئ كان بمثابة صدمة لجمهوره خاصة وأن الأسباب غير معروفة حتى الآن . 


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منير ونجلاء بدر

وبعد سنوات يبدو أن منير قرر أن يعيد تجربة الزواج و تكوين الأسرة، وقالت الفنانة و المذيعة نجلاء بدر في أكثر من لقاء لها أن الكينج محمد منير تقدم لخطبتها، وطلب الزواج منها بعد طلبها بإجراء لقاء معه، وعرض عليها الزواج ووافقت، لكن قبل كتب الكتاب باسبوع اختفى محمد منير ولم يعد يرد على اتصالاتها، وذلك بحسب ما قالته نجلاء بدر في لقائها ببرنامج " أنا و أنا" مع الإعلامية سمر يسري فيعام 2017 . 


وقالت نجلاء بدر في لقائها :" مساعدته كانت بترد عليا وتقولي أنه مش موجود ، لحد مارد عليا وقالي أنا أكبر منك ومش عايز أظلمك معايا".

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