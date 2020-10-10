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رياضة

بيراميدز وإنبي ينافسان ناديا قطريا على ضم مهاجم الوداد المغربي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:54 م
فرانسيس كازادي مهاجم
فرانسيس كازادي مهاجم فريق الوداد المغربي
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محمد السعيد
دخل نادي بيراميدز في منافسة مع نادي إنبي للتعاقد مع الكونغولي فرانسيس كازادي مهاجم فريق الوداد المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "لو 360 سبورت" المغربية، أن كلا من بيراميدز وإنبي ونادي قطري " لم يتم ذكر اسمه" يتنافسون على التعاقد مع كازادي، خلال الميركاتو الصيفي.

وقال وكيل كازادي في تصريحات للصحيفة المغربية، أن يتم المفاضلة حاليا بين العروض الثلاثة، لاختيار الأفضل منها.

وأشارت الصحيفة، أن كازادي الذي انضم إلى الوداد منتصف الموسم الجاري، ظهر بشكل مميز للغاية، ونجح في تسجيل 10، منهم إثنان بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الرجاء يتصدر جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 57 نقطة، ويحل الوداد ثانيا بـ 56 نقطة، ونهضة بركان ثالثا بـ 54 نقطة.

ويحتاج الرجاء إلى الفوز على الجيش المكي في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، لحسم لقب الدوري رسميا، بغض النظر عن باقي نتائج المباريات الأخرى.

أما الوداد سوف يدخل مباراة الفتح الرباطي، المقرر لها في نفس موعد مباراة الرجاء والجيش الملكي " تحت شعار لا بديل عن الفوز، أملا حسم لقب الدوري لصالحه حال تعثر الرجاء سوء بالتعادل أو الهزيمة.

الوداد صاحب أقوى خط هجوم في مسابقة الدوري المغربي برصيد 50 هدفا، بينما الرجاء صاحب أقوى خط دفاع، حيث استقبلت شباكه 22 هدفا.

وتقام مباريات الدوري المغربي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.
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