بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" تثير الجدل على السوشيال ميديا

شاركت هاندا ارتشيل ، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة.









وظهرت هاندا ارتشيل بفستان يشبه المايوه باللون الابيض وشيميز أنيق ولم تنتعل حذاء ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها على الانستجرام.









ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط رقيق واعتمدت على جمع شعرها بطريقة جذابة بطريقة لاقت بإطلالتها.







