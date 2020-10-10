AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" تثير الجدل على السوشيال ميديا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
شاركت هاندا ارتشيل، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة. 


وظهرت هاندا ارتشيل بفستان يشبه المايوه باللون الابيض وشيميز أنيق ولم تنتعل حذاء ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها على الانستجرام.


ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط رقيق واعتمدت على جمع شعرها بطريقة جذابة بطريقة لاقت بإطلالتها. 


وتتألق الممثلة التركية هاندا ارتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم إطلالتها فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".
بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" تثير الجدل على السوشيال ميديا
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من المصيف .. التركية هاندا أرتشيل تبهر الجمهور بإطلالة جريئة.. شاهد

بـ جيب قصير.. هاندا ارتشيل تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

بطلة مسلسل أنت أطرق بابي تتألق في أحدث جلسة تصوير

فستان ولا مايوه.. بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" تثير الجدل بإطلالة جريئة

مع بطل مسلسل انت اطرق بابي.. هاندة ارتشيل بإطلالة ساحرة على إنستجرام

حافية القدمين .. مي الغيطي تتألق في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

بـ شعر كيرلي وبدون مكياج.. هبة مجدي تخطف الأنظار برفقة زوجها

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

موسم الانتقالات الإعلامية.. أربعة إعلاميين كبار يظهرون على الشاشات المصرية بعد انقطاع.. تعرف عليهم

عزة مصطفي تعنف الشيخ محمود الشحات أنور بسبب نمبر وان

400 بدلا من 3000 جنيه.. طارق شاش يزف بشرى للمصريين من معرض تراثنا

انتحار ممثلة عربية شهيرة شنقا.. تعرف على وصيتها الأخيرة

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش الؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه.. والنيابة تحيل المتهمة للجنايات

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية.. فيديو

أحمد موسى يبدأ حلقته بتحذير عاجل: حالات إفلاس حصلت وهتحصل

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

موسم الانتقالات الإعلامية.. أربعة إعلاميين كبار يظهرون على الشاشات المصرية بعد انقطاع.. تعرف عليهم

قدامي تحترم نفسك.. أحمد فهمى يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد حدوث مشاجرة بينهما.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة

بفستان جذاب .. أنغام تبرز جمالها في أحدث حفلاتها