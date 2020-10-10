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ساحة رأي

الدكتور كمال الدسوقي يكتب: أكتوبر شهر النصر

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:06 م
صدى البلد
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٤٧ عاما مضت على نصر أكتوبر العظيم لم أصدق أن كل هذه الفترة مضت بذكرياتها الجميلة عندما كنت صبيا فى العاشرة من عمرى لأسجل فى ذاكرتى ما سمعته وما شاهدته من التفاف اهل القرية حول الراديو الوحيد، ماركة تيلمصر واستماعهم للبيانات العسكرية التى تذيعها القوات المصرية عن نجاح قواتنا المسلحة فى عبور قناة السويس واسترداد الارض من العدو الصهيونى واسترداد الكرامة والفرحة بالنصر لمصر.

 وايضا شاهدت بعض الحروب الجوية أعلى شمال الدلتا وإسقاط الطائرات المعادية أمام أعيننا وشاهدت ايضا عودة جنود القرية بعد وقف إطلاق النار وشاهدت حفاوة الاستقبال لهولاء الأبطال عندها وأنا فى سن صغيرة أدركت معانى كثيرة منها يعنى إيه وطن يعنى إيه حرب يعنى إيه انتصار يعنى إيه قوات مسلحة وشعب، عندها أدركت معنى الكرامة .

أقول هذا الكلام لمن لم يعاصر هذه الايام وان يستلهم الجيل الحالى والاجيال القادمة معنى الانتصار ومعنى الحفاظ على الارض التى ارتوت بدماء المصريين وأن الحفاظ عليها لن يأتى إلا بالوحدة والعمل والانتاج وحب الوطن، إن حرب أكتوبر المجيدة ما هي إلا ملحمة من الملاحم العسكرية التى عزفها الجيش المصرى للدفاع عن أرض وكرامة مصر الأبية ، ادعو الجميع ان يتذكر هذه الايام دائما لنظل نفتخر ونعتز وندافع عن بلادنا. 

عاشت مصر حرة أبية 
تحيا مصر
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