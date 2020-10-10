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أخبار العالم

إنفجار ضخم في الجزائر وسقوط ٤ قتلى وتواصل عمليات الإنقاذ

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:55 م
جانب من الإنفجار
جانب من الإنفجار
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محمود نوفل
ذكر موقع قناة النهار الجزائرية أن انفجارا قويا للغاز، وقع في تمام الساعة 13:40 دقيقة في منطقة الرقاصة بالبيض،في الجزائر حيث خلف  وفاة 4 أشخاص وتدمير بنايتين كليا.

ووفق القناة الجزائرية نقلا عن مديرية الحماية المدنية بالبيض، تم انتشال 4 قتلى من تحت الأنقاض، فيما لا تزال عملية الإنقاذ متواصلة.

وأضافت القناة الجزائرية ، إن الإنفجار سببه تسرب للغاز بمنزل بحي أولاد الشيخ.

وافادت القناة الجزائرية بأن الإنفجار تسبب في اصابة 4 أشخاص آخرين في هذا الحادث، بحروق وجروح.

كما خلف هذا الحادث، تسجيل انهيار كلي لبنايتين من طابقين، وانهيارات جزئية في 6 بنايات أخرى.
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