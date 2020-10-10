إنفجار ضخم في الجزائر وسقوط ٤ قتلى وتواصل عمليات الإنقاذ

ذكر موقع قناة النهار الجزائرية أن انفجارا قويا للغاز، وقع في تمام الساعة 13:40 دقيقة في منطقة الرقاصة بالبيض،في الجزائر حيث خلف وفاة 4 أشخاص وتدمير بنايتين كليا.





ووفق القناة الجزائرية نقلا عن مديرية الحماية المدنية بالبيض، تم انتشال 4 قتلى من تحت الأنقاض، فيما لا تزال عملية الإنقاذ متواصلة.





وأضافت القناة الجزائرية ، إن الإنفجار سببه تسرب للغاز بمنزل بحي أولاد الشيخ.





وافادت القناة الجزائرية بأن الإنفجار تسبب في اصابة 4 أشخاص آخرين في هذا الحادث، بحروق وجروح.





كما خلف هذا الحادث، تسجيل انهيار كلي لبنايتين من طابقين، وانهيارات جزئية في 6 بنايات أخرى.