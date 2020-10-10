بالأرقام.. بريطانيا على أعتاب نفق مظلم بعد تحديد المدن المتفشي فيها كورونا





وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن هناك قفزة في أعداد الإصابات غير مسبوقة منذ تفشي الوباء في بريطانيا، فإن أعداد الإصابات و الوفيات بدأت ترتفع بشكل صادم في الأايام القليلة الماضية بمجرد إنتهاء الصيف .





ارتفع المعدل المتداول في مدينة ميدلاندز لمدة سبعة أيام إلى 760.6 حالة جديدة لكل 100000 شخص من 158.3 حالة في أسبوع واحد فقط ، مع تسجيل 2532 حالة جديدة في اليوم السادس من الشهر الجاري .





أما عن نوسلي فقد إحتلت المركز الثاني لأعلى معدل ، والذي قفز من 391.1 إلى 657.6 ، مع 992 حالة جديدة ، ويحتل ليفربول المركز الثالث ، حيث ارتفع المعدل أيضًا بشكل حاد ، من 419.0 إلى 599.9 مع 2988 حالة جديدة.





جدير بالذكر أن هناك بعض البؤر شهدت قفزة مرعبة في الساعات الماضية منها :



- مانشستر (ارتفاع من 421.6 إلى 524.7 ، مع 2901 حالة جديدة).

- نيوكاسل أبون تاين (ارتفاع من 355.7 إلى 516.1 ، مع 1563 حالة جديدة).

- إكستر (ارتفاع من 79.9 إلى 438.3 ، مع 576 حالة جديدة).

- شيفيلد (ارتفاعًا من 171.2 إلى 426.8 ، مع 2496 حالة جديدة).



























حذرت منظمة الصحة العالمية دول العالم المتفشي فيها وباء فيروس كورونا بأعداد كبيرة من إعادة فتح المطاعم والمقاهي، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي للحفاظ على المواطنين من الإصابة، ولكن لم تلتزم معظم الدول بتلك التعليمات فكانت النتيجة سيئة للغاية.