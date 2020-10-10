سيراميكا كليوباترا يطرق باب الدوري الممتاز.. نتائج وترتيب الجولة الـ 21

وتعادل فريق الداخلية أمام جمهورية شبين بدون أهداف ليبتعد الأول عن صراع الصعود للدورى الممتاز في حين حقق فريق بتروجيت الفوز علي منافسه النجوم بنتيجة هدف دون رد .





ويحتاج فريق سيراميكا كليوباترا الى الفوز او التعادل المباراة المقبلة امام فريق جمهورية شبين للصعود للدورى الممتاز دون النظر الي نتيجة فريق بتروجيت .