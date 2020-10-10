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رياضة

سيراميكا كليوباترا يطرق باب الدوري الممتاز.. نتائج وترتيب الجولة الـ 21

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:36 م
سيارميكا كليوباترا
سيارميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
انتهت منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة، اليوم السبت، والتى شهدت صراعا شرسا في المراكز المتقدمة؛ لتحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز . 

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا، الفوز على المريخ، بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق البورسعيدي

وتعادل فريق الداخلية أمام جمهورية شبين بدون أهداف ليبتعد الأول عن صراع الصعود للدورى الممتاز في حين حقق فريق بتروجيت الفوز علي منافسه النجوم بنتيجة هدف دون رد . 

ويحتاج فريق سيراميكا كليوباترا الى الفوز او التعادل المباراة المقبلة امام فريق جمهورية شبين للصعود للدورى الممتاز دون النظر الي نتيجة فريق بتروجيت .

نتائج الجولة 

كوكاكولا 0-1 القناة 
الترسانة 1-5 النصر 
منتخب السويس 2-0 الزرقا 
النجوم 0-1 بتروجيت 
جمهوريية شبين 0-0 الداخلية 
المريخ 1-5 سيراميكا كليوباترا 

ترتيب المجموعة :
 
١- سيراميكا كليوباترا 42 نقطة 
٢-  بتروجيت 39 نقطة
٣-  الداخلية 38 نقطة 
٤- النصر 33 نقطة 
٥- منتخب السويس 32 نقطة
٦- القناة 32 نقطة 
٧-جمهورية شبين 25 نقطة 
٨- النجوم 22
٩-المريخ 21
١٠ - كوكاكولا 19
١١-الترسانة 16
١٢- الزرقا 10
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