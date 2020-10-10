AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انفوجراف.. مصر تطرح سندات خضراء لأول مرة في المنطقة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:19 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
 

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسيمة على موقع التواصل الاحتماعي فيس بوك حول طرح مصر سندات خضراء 

وقال المركز ان وزارة المالية قامت بإصدار أول سندات خضراء حكومية سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واضاف المركز ان الدكتور محمد معيط وزير المالية، اكد أن طرح تلك السندات في الأسواق العالمية سوف يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين التصنيف البيئي لمصر، موضحًا أن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المُؤهلة للطرح بقيمة ١,٩ مليار دولار. وتُخصص أموال تلك السندات لتمويل مشروعات ذات أهداف بيئية محددة. ومن أمثلة المشروعات التي تدعمها السندات الخضراء؛ مشروعات الطاقة المتجددة والنقل النظيف.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية تعلن خطتها لطرح سندات خضراء بملياري دولار

فى أول خطواتها نحو إصدار السندات الخضراء.. خبراء: مصر تستهدف تنويع الاستثمارات والتمويل وتوقعات بإقبال المستثمرين

في أول خطوة نحو إصدار سندات خضراء.. خبراء: تزايد الإقبال من قبل المستثمرين بسبب الثقة في الاقتصاد المصري.. وأداة جديدة للتمويل

خبير اقتصادي: اتجاه مصر لإصدار سندات خضراء تخفف الضغط على الموازنة العامة

بـ750 مليون دولار.. مصر تطرح أول سندات خضراء حكومية بالشرق الأوسط

مصر تقود الإصدار الأول للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وزير المالية: طلبات الشراء تجاوزت «حجم الإصدار المعلن» 7.4 مرات وتخطت «الحجم المقبول» 5 أضعاف

ترشيحاتنا

بتروجيت يؤجل صعود سيراميكا كليوباترا للدورى الممتاز

نصيحة الإفتاء لعلاج نسيان عدد الركعات في الصلاة.. تعرف عليها

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

عيد ميلاد بـ27 مليون دولار.. ماذا قدمت لبنانية للمدعوين في الحفل؟

لا أريد أن أكون عبئا.. لوكا مودريتش يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه.. والنيابة تحيل المتهمة للجنايات

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية.. فيديو

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

أحمد موسى يبدأ حلقته بتحذير عاجل: حالات إفلاس حصلت وهتحصل

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية بوركينافاسو

موسم الانتقالات الإعلامية.. أربعة إعلاميين كبار يظهرون على الشاشات المصرية بعد انقطاع.. تعرف عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود لافت.. ملك قورة تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة