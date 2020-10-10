انفوجراف.. مصر تطرح سندات خضراء لأول مرة في المنطقة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسيمة على موقع التواصل الاحتماعي فيس بوك حول طرح مصر سندات خضراء
وقال المركز ان وزارة المالية قامت بإصدار أول سندات خضراء حكومية سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واضاف المركز ان الدكتور محمد معيط وزير المالية، اكد أن طرح تلك السندات في الأسواق العالمية سوف يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين التصنيف البيئي لمصر، موضحًا أن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المُؤهلة للطرح بقيمة ١,٩ مليار دولار. وتُخصص أموال تلك السندات لتمويل مشروعات ذات أهداف بيئية محددة. ومن أمثلة المشروعات التي تدعمها السندات الخضراء؛ مشروعات الطاقة المتجددة والنقل النظيف.