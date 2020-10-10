انفوجراف.. مصر تطرح سندات خضراء لأول مرة في المنطقة





نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسيمة على موقع التواصل الاحتماعي فيس بوك حول طرح مصر سندات خضراء





وقال المركز ان وزارة المالية قامت بإصدار أول سندات خضراء حكومية سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



