عزة مصطفى: أبو العينين يعد أهالي الدائرة لأنه قادر على التنفيذ

استعرضت الإعلامية عزة مصطفي، المؤتمر الجماهيري الحاشد للنائب محمد ابو العينين ؛ موضحة أن أبوالعينين أعلن الخطة الشاملة لتطوير الدقي والجيزة والعجوزة.





وأضافت عزة خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»،: «أبو العينين بيوعد أهالي الدائرة لأنه قادر على تنفيذ الوعد»؛ منوهة الى أنه ترشح للانتخابات بناء على رغبة أهالي المنطقة.





وخلال مؤتمرٍ جماهيريٍ حاشدٍ، مساء أمس الأول، الخميس، أعربت عائلات وأهالي الجيزة عن تأييدهم ودعمهم للنائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 دائرة الجيزة – الدقي – العجوزة رقم 10 رمز المدفع.





وقدم أبو العينين التحية للحضور وتحدث إليهم قبل انطلاق المؤتمر، وسط هتافات حماسية مؤيدة من أبناء الدائرة ، والتي من بينها "صوت الجرس مع الأذان.. أبو العينين هو الكسبان".. "علي صوتك قول الحق..أبو العينين هو الأحق".





من جهته، وجه النائب محمد أبو العينين كلمة لأهالي الجيزة، أعرب خلالها عن شكره وتقديره للأهالي على دعمهم ومحبتهم، قائلًا: " أهل الجيزة هم أهلي وأعز الأحباب لدي، ودائما سأقف إلى جانبهم وفي خدمتهم".





وقال أبو العينين لأهالي الجيزة إن انضمام الدقي والعجوزة إلى الدائرة شرف لنا ولأهل دائرة الجيزة لأنهم إخوتنا وأهلنا الذين شرفونا ولا يمكن أن ننفصل عنهم، وهم امتداد للجيزة.





وعبر عن امتنانه لأهالي الجيزة الذين أصروا على ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2020، مؤكدا: "قرار ترشحي للانتخابات جاء من أهالي الجيزة وأنا بقولكم سمعا وطاعة.. وشرف لي إلحاحكم علي للترشح مرة أخرى".





وأكد أن الفترة القادمة فترة بناء من نوع خاص، وتحتاج إلى تكاتف جميع أبناء محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه التقى محافظ الجيزة قرابة الـ ٣ ساعات وأعلن عن مفاجآت لأهالي الدائرة تتمثل في تطوير ميدان المنيب والممشي الحضاري على النيل، فضلا عن إضافة ٦ آلاف فدان للمحافظة لإقامة مصانع ومدن جديدة.





وأشار الى أن منطقة الدقي والعجوزة تحتاج إلى مجموعة من الخدمات التي تمت دراستها وبناء عليها كلف محافظ الجيزة بتشكيل لجنة لبحثها والعمل على حلها للوصول إلى "الجيزة الجديدة والحضارية" التي يتمناها كل شخص جيزاوي.





ونوه الى أنه فور عزمه خوض انتخابات مجلس النواب، قام بدراسة المشاكل التي تواجه الدقي والعجوزة والجيزة، ووجد أنها تحتاج إلى خدمات كثيرة، معلنا عن خطة كاملة تتضمن جميع احتياجات الدائرة للبدء في تنفيذها وحلها.





كما قدم النائب محمد أبو العينين، الشكر لأهالي الجيزة على مشاركتهم في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة من استفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية، مؤكدا أن دائرة الجيزة ضربت مثالا يحتذى به في المشاركة بأرقام فاقت كل دوائر الجمهورية.





وطالبهم بمواصلة كتابة التاريخ واستمرار قدوتهم لباقي محافظات الجمهورية في المشاركة الفعالة في كل الاستحقاقات الانتخابية، بغض النظر عن فوزه في الانتخابات من عدمه، قائلًا: "أطالبكم بالتواجد أمام اللجان والإدلاء بصوتكم في الانتخابات، وسواء تم انتخابي أم لا فأنا في خدمتكم".





وأضاف أبو العينين، أننا حضارة 7 آلاف سنة، وصدرنا للعالم كل العلوم في شتى المجالات، مضيفا: "الرئيس السيسي والقوات المسلحة ونحن كمصريين من خلفه نبني الحضارة المصرية الجديدة ، كما أننا ظهير لمصر والقيادة السياسية".





وشدد أبو العينين على أن الفترة المقبلة سوف تشهد بناء مصر جديدة واستكمال لمسيرة الانجاز التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي ينطلق بمصر كالصاروخ.. كما أنه بنى مصر بطريقة غير تقليدية".





وأكد أن مصر تشهد نهضة غير تقليدية يحسدنا العالم كله عليها، رغم المشاكل الاقتصادية التي يمر بها العالم كله.



