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مدرسة على اسمها.. عزة مصطفى تطالب بتخليد ذكرى سامية زين العابدين

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:39 م
سامية زين العابدين
سامية زين العابدين
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عبد الخالق صلاح
نعت الإعلامية عزة مصطفي، الكاتبة الصحفية الراحلة سامية زين العابدين، والتي وافتها المنية منذ أيام نتيجة إصابتها بفيروس كورونا. 

وناشدت "مصطفى" خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: الجهات المعنية بتخليد ذكرى الراحلة بإطلاق اسمها على إحدى المنشآت سواء مدرسة أو ما أشبه»؛ لافتة إلى أنها التحقت بزوجها الشهيد البطل اللواء عادل رجائى والذي اغتالته يد الإرهاب. 

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ولجانه وفروعه بالمحافظات وأمانته العامة، ببالغ الحزن والأسى الفقيدة الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، ومدير تحرير جريدة المساء ورئيسة القسم العسكري بها، وعضو لجنة أسر الشهداء بالمجلس القومي للمرأة، وأرملة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائي، والتي وافتها المنية اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، عن حزنها العميق لوفاتها والتي كانت خير مثال للمرأة المصرية الصبورة التي ورغم ما مرت به ساهمت في محاربة الإرهاب ودعم الثورة وخدمة بلدها.

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلا الله عز وجل أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
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