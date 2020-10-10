رئيس المعاهد الأزهرية في القليوبية: لا مكان لأي متكاسل عن أداء دوره

عقد الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بمحافظة القليوبية والشيخ عبدالمجيد دومة الوكيل الشرعي للإدارة اجتماعا مع شيوخ معاهد المرحلة الابتدائية، لبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد 2020/2021 ومدى جاهزية المعاهد لاستقبال الدراسة.





وأكد الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية أن الاجتماع تناول استيفاء ملفات الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للمعاهد الأزهرية بالإضافة إلى تشكيل لجنة بكل معهد لمراجعة الملفات وسرعة الانتهاء من الصيانة اللازمة للمعاهد من إصلاح المقاعد والإنارة، ودورات المياه وتطبيق الإجراءات الاحترازية.





وأوضح رئيس الإدارة المركزية أنه جرى التأكيد على أن هذا العام يختلف عن أي عام مضى وأنه لا بد من الاستعداد وفقا لتعليمات الإدارة المركزية وأنه لا مكان لمتكاسل عن أداء دوره فى العام الجديد.





من جانبه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، على جاهزية كافة المدارس والمؤسسات التعليمية بالمحافظة للعام الدراسي الجديد وتطبيق الأدوار والمهام لمجابهة فيروس كورونا المستجد بما يضمن سلامة العملية التعليمية.





وقال عجلان ، إن أجهزة المديرية تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة صارمة ودائمة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لمواجهة تداعيات كورونا.





وأضاف: " تتم أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومى ودورى وتطبيق التباعد الاجتماعى واستخدام الواقيات الشخصية بالإضافة إلى التهوية الجيدة ورفع الوعى وترصد المرض واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.





وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم قائلا: "نؤكد ونعمل على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين حيث يتم التنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن لمنع تواجد الباعة الجائلين وإزالة أي تراكمات للقمامة بمحيط المدارس وتوفير أجواء ملائمة للدراسة مع تقليل الكثافات ومنع تجمعات الطلاب خلال الدخول والخروج من خلال منافذ منفصلة وعمل مسح حرارى وتواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر.