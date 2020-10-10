AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

نصيحة الإفتاء لعلاج نسيان عدد الركعات في الصلاة.. تعرف عليها

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:20 م
الصلاة
الصلاة
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أنسى عدد الركعات باستمرار أثناء الصلاة فماذا أفعل ؟ .. سؤال أجاب عنه محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء المصرية عبر اليوتيوب.

ورد وسام، قائلًا: إنه يعتبر هذا النسيان وسوسة، وأن علاج هذه الوسوسة يكون بعدم الالتفات إلى هذا الشك .. وأشار الى أنه يجب على الإنسان الذي ينسى عدد ركعات الصلاة باستمرار عليه أن يكمل صلاته على ما تذكر.

وتابع: أن دائم النسيان في الصلاة ليس عليه سجود سهو، منوها بأن هذه الحالة ليست من الحالات النادرة وتعتبر صلاته صحيحة.

حكم من شك في عدد الركعات
قال عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن المصلي إذا شك في عدد السجدات التي أتى بها في ركعة واحدة، بنى على الأقل ولم يلزمه الإتيان بركعة أخرى ثم سجد للسهو قبل ختم الصلاة.

وأوضح«عويضة»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: أن الإتيان بسجدة في حال شك المصلي هل سجد سجدة واحدة أم اثنين؛ يعد من باب البناء على اليقين.

حكم من شك في عدد ركعات الصلاة
وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن سجود السهو عبارة عن سجدتين متواليتين بعد التشهد الأخير وقبل السلام من الصلاة.

وأوضح الأزهر في فتوى له، أنه إذا التبس عليه عدد الركعات فلم يدرِ كم صلى؟!، فإنه يبني على الأقل ويتم صلاته ويسجد للسهو، فلو شك هل صلّى ثلاثًا أم أربعًا يعتمد أنه صلى ثلاثًا ويأتي برابعة ويسجد للسهو، والصلاة صحيحة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنسى دائما عدد الركعات في الصلاة فماذا أفعل ؟ .. أمين الفتوى يجيب

نسيت الركعة الثانية وتذكرتها أثناء التشهد الأخير فماذا أفعل ؟ .. الافتاء تجيب

نسيت سجود السهو فهل تبطل صلاتي؟ .. علي جمعة يجيب

حكم الشك في نسيان سجدة في الصلاة

حكم نسيان سجدة في الصلاة .. هل يبطلها ويوجب الإعادة؟

حالات سجود السهو وكيفيته وحكم من تركه

ترشيحاتنا

دولة عربية تتعرض لزلزال والأرصاد تحذرها من أمطار تصل ارتفاعها لــ 30 ملم

نحافة الفوتوشوب.. نجمات يثرن الجدل بصور معدلة.. شاهد

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

الرئيس السيسي يقبل رأس مشاركة في معرض تراثنا.. فيديو

مدير أعمال أحمد فهمي يكشف تفاصيل مشاجرته مع لاعب نادي الزمالك.. فيديو

عيد ميلاد بـ27 مليون دولار.. ماذا قدمت لبنانية للمدعوين في الحفل؟

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه.. والنيابة تحيل المتهمة للجنايات

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية بوركينافاسو

جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية.. فيديو

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

أحمد موسى يبدأ حلقته بتحذير عاجل: حالات إفلاس حصلت وهتحصل

قدامي تحترم نفسك.. أحمد فهمى يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد حدوث مشاجرة بينهما.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود لافت.. ملك قورة تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة