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رياضة

بعد حضور مرتضى منصور التدريب.. الزمالك يسافر إلى الإسكندرية غدا لمواجهة حرس الحدود

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:27 م
باتشيكو
باتشيكو
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حسام الحارتي
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو سفر  الفريق،  إلي الإسكندرية في الحادية عشرة صباح غد الأحد،  للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة حرس الحدود. 

ويواجه الزمالك فريق حرس الحدود مساء الإثنين المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأخير،  مساء غد بالإسكندرية.
وحضر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك جزء  من  مران الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. 

وانتظم يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. 

وكان الثنائي قد تغيب عن اللقاء السابق أمام وادي دجلة للإيقاف ، وظهر الثنائي بشكل قوي خلال التدريبات استعدادا للفترة المقبلة.
يوسف و أنور يؤازران الفريق في مران اليوم

وحرص الثنائي إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، وحمادة أنور عضو المجلس، على التواجد بمران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء من أجل مؤازرة الفريق استعدادا للفترة المقبلة والتي تشهد العديد من المواجهات الهامة بالدوري و الكأس ومنافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الإثنين المقبل ضمن مواجهات الجولة ٣٣ من بطولة الدوري الممتاز.
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