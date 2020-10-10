بعد حضور مرتضى منصور التدريب.. الزمالك يسافر إلى الإسكندرية غدا لمواجهة حرس الحدود

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو سفر الفريق، إلي الإسكندرية في الحادية عشرة صباح غد الأحد، للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة حرس الحدود.





ويواجه الزمالك فريق حرس الحدود مساء الإثنين المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز.





ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأخير، مساء غد بالإسكندرية.