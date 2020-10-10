أحمد موسى يكشف كواليس لقاءات الرئيس مع المشاركين بمعرض تراثنا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح صباح اليوم معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية؛ مقدمًا التحية إلى جميع أطياف الشعب المصري المشاركين في المعرض اليدوي.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المُذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: « أنا بدعو كل الناس تروح تشوف المعرض هتلاقي منتج مصري على أعلى مستوى .. منتج مصري أفضل من المستورد»؛ منوها أن المعرض يعبر عن تاريخنا المصري التراثي.





وأشار "موسى" ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث مع عدد من المشاركين في المعرض واستجاب للعديد من مطالبهم؛ مشيرا إلى ان كل من طلب الحديث مع الرئيس تمت تلبية طلبه.





ونوه موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا جدا على التحدث مع المواطنين الموجودين في المعرض.





افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن إقامة المعرض تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.