تعرف على خطط توصيل الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح

تفقد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس أحمد نصر مدير الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى خلال جولة مشروعات الصرف الصحي بمدينة مرسي مطروح.
وتفقدا الطريق الدائري بالكيلو 4 مرورا بشارع 15 وحتي طريق الوادي لمتابعة الحالة العامة للطريق ومدي نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالشارع تمهيدا لاعمال الرصف ردا على مطالب الأهالي بسرعة الإنتهاء لتيسير حركة الشارع .
كما تفقدا الشوارع التي انتهي منها مشروعات الصرف الصحي بحي الشروق بالكيلو 7 للتنسيق مع جهاز مشروعات الصرف الصحي لانتهاء وتسوية الشارع من الحفر و صب الطبقة الخرسانية لمطابق البلاعات .
كما تابعا ميدانيا الانتهاء من وضع المطابق بعد وضع الطبقة الخرسانية ومراجعة وصيانة كشافات الانارة بالشارع ردا علي شكوي أحد المواطنين بالكيلو 7 خلف المدرسية الفندقية .
وتفقدا اعمال محطات رفع الصرف الصحي الجارى اقامتها الاولي بطريق الوادي والثانية بمنطقة الكيلو 7 والتي جارى الانتهاء منها لدخولها الخدمة قريبا وبدء تجريب الضخ وتشغيل شبكة الصرف الصحى بمناطق الكيلو ٧ و٤ والاطمئنان تمهيدا لاعادة رصف الطرق والشوارع المنتهية مد الشبكة بها .
وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح علي استمرار متابعة توصيل الخدمات والمرافق للمواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة المشروعات الخدمية الجارية بنطاق مدينة مرسي مطروح والرد على استفسارات المواطنين بشان استكمال المشروعات وانهاء معاناتهم خاصة بالمناطق الجارى بها أعمال الصرف