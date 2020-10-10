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مرأة

بـ الجلد الذهبي.. رنا سماحة بإطلالة تكشف جمالها.. شاهد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:36 م
رنا سماحة
رنا سماحة
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نهى هجرس
نشرت الفنانة رنا سماحة، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة وجذابة تكشف جمالها.


وأطلت بها رنا سماحة، بجيب قصير من الجلد باللون الذهبي، ومنسقة معها بلوزة بسيطة باللون الأبيض ودون أكمام لتبرز عن رشاقتها، كما وضعت حزام على الخصر باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رنا سماحة في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

كما اختارت تسريحة الشعر الويفي لشعرها البني القصير، وتركته منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط لأكمال ظهورها.
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