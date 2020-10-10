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توك شو

انهيار الاقتصاد التركي.. أردوغان يلجأ إلى قطر في أزماته

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:16 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال مجدي بكير الكاتب والباحث في الشأن التركي، إن تقرب أردوغان إلى قطر يعني إستمرار حالة التخبط والتناقض التي يعاني منه أردوغان في السنوات الأخيرة حيث إنه يعاني من العديد من الأزمات سواء في الداخل التركي أو علاقاته مع جيرانه ودائما كان حل أردوغان هو الذهاب إلى حليفه القطري لمساعدته.

وأكد "بكير" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة «extra news»، أنه كلما هبطت الليرة التركية يذهب أردوغان لتلقي المساعدات من قطر كما يحدث الأن و هو يعرف أن كثرة اللجوء إلى الحليف القطري تعني أنه سيوافق على طلباته بسرعة و دون معارضة.

وأضاف الكاتب والباحث في الشأن التركي، أن ديون تركيا وصلت إلى 432 مليار دولار نصفهم تقريبا ديون داخلية و مطلوب خلال الثلاث شهور القادمة حتى نهاية 2020 سداد 120 مليار دولار وحتى الأن غير معلوم كيفية سداد ذلك المبلغ و من المستحيل دفعه من الإحتياطي التركي لأنه لا يكفي و حتي الصادرات التركية لم تصل إلى 5 مليارات دولار هذا العام و إرتفعت قيمة الواردات التركية إلى 22 أو 23 مليار دولار.

ونوه إلى أن العملة التركية انخفضت هذا العام فقط بنسبة 25% و هو معدل وصفته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية أنه أسوأ أداء اقتصادي في العالم حتى الأن، مشيرا إلى أن المعارضة التركية بدأ يعلو صوتها ضد أردوغان و وصل إلى المواطن العادي و ذلك المواطن الذي ضحى بالكثير من أجل النهضة الإقتصادية لكن حتى الآن لا يوجد مؤشرات لذلك بالإضافة إلى خلافات مع الشعوب المجاورة.
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