في اليوم العالمي لها .. الفرق بين الأمراض النفسية والعقلية

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للصحة النفسية للتوعية بها والتشديد على اهميتها .. وفي هذا الاطار نعرض الفرق بين الأمراض النفسية والعقلية.





قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية ، الاهتمام بالصحة النفسية والعقلية للانسان من الامور بالغة الاهمية فى حياة الانسان ما يحتم على الاباء أن يكونوا على دراية كافية بها تمكنهم من اكتشافها سريعا حال اصابة الاطفال بها.

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ولكن فى بعض الأحيان يكون الطفل مصابا بمرض عقلي لكن لايظهر عليه بعد الولادة مباشرة وتبدأ الاعراض في الظهور عليه بعد مرور فترة من الزمن مثل قد تصل لبضعة أعوام مثلما يحدث فى حالات الاصابة بمرض التوحد .





وفى هذه الحالة يولد الطفل حاملا لجينات مرض التوحد ولكن لايتم اكتشافه الا عند تأخر الطفل العقلي مقارنة بمن هم فى نفس عمره، موضحا ان هناك فارق كبير بين المرض العقلي والاعاقة الحركية أو السمعية لأن بعض الاطفال يتأخروا عن أقرنائهم بسبب اعاقة وليس التوحد أو أى مرض عقلي.





أما الامراض النفسية فيصاب بها الانسان بعد مرور فترة من وجوده فى الحياة نتيجة تعرضه لبعض المشاكل المتكررة فى الحياة أو الصدمات النفسية أو العاطفية وتستمر معه حتي يتم علاجها علي يد استشاري متخصص في علاج هذا النوع من الأمراض .





ويندرج تحت تصنيف الامراض النفسية عدد كبير من الاضطرابات والمشاكل التي يعاني منها كبار السن حيث أن الصدمات والضغوط المتكررة التى يتعرض لها الانسان فى حياته قد تجعله مريض نفسي إذا لم يتمكن من حلها والمرض النفسي قد يوصل لحالة الجنون



