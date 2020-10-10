البرلمان يجب أن يضم نوابا من طراز أبو العينين.. أحمد شوبير يروي موقفا كان سببا لصداقتهما

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مجلس النواب لابد وأن يضم نوابًا من طراز النائب محمد أبو العينين من الذين يعملون من أجل الناس.





وقال شوبير خلال مشاركته في مؤتمر شباب وعائلات الدقي إن "أبو العينين مثال للاحترام والأدب والالتزام والانتماء..هو مصري ووطني 100%".





وأضاف:"كل جميل مرادف لأبو العينين، وأبو العينين هو مرادف للرجولة".





وتابع:"تركت السياسة منذ عام 2010، وسبب مشاركتي اليوم هو قيمة وقامة أبو العينين، ما رأيته من خلال مواقف مشرفة للنائب محمد أبو العينين خلال مزاملتي له في مجلس النواب، وخلال فترة عملي معه في قناة صدى البلد، حيث وجدت الوطنية والالتزام والدعم والقوة".





وواصل:"عندما سافرت مع السيد أبو العينين لحضور إحدى فعاليات البرلمان الأورومتوسطي وانبهرت بقوة شخصيته وقيمته الدولية وسط ممثلي برلمانات الدول، وقدرته على الإقناع، فضلا عن أنه أول رئيس مصري للبرلمان الأورومتوسطي. هذا الرجل واجهة مشرفة تستحق تمثيل مصر، ولابد من وجود مثل هؤلاء القامات داخل مجلس النواب".





وأشار شوبير إلى أن "أهم ما يميز النائب أبو العينين هو التواضع، وأن بابه مفتوح للجميع. هو رجل لكل الناس".





وحكى شوبير كيف بدأت صداقته مع النائب أبو العينين، قائلا: "في البداية لم تكن علاقتنا قوية، كنا فقط زملاء في مجلس النواب، لكن حدث موقف بدأت به صداقتي مع هذا الرجل المحترم".





وأضاف:"عندما كنت نائبًا برلمانيا في طنطا، طلب مني الناس سيراميك لعدد من المساجد ، ونصحني الكثيرون بالتوجه إلى أبو العينين، وبالفعل ذهبت إليه وأنا أشعر بالإحراج خاصة وهو أول تعامل مباشر بيننا، وما أن بدأت في الحديث وقبل أن أكمل كلامي، أمر أبو العينين فورًا بتلبية جميع احتياجات تلك المساجد بالكامل".





واختتم:"أبو العينين رجل لا يستحق إلا الاحترام ولا يستحق إلا كلمة نعم، وما أراه من دعم من قبل أهالي الجيزة والدقي والعجوزة يبشر بأن النجاح سيكون حليف أبو العينين في انتخابات مجلس النواب، ومن الجولة الأولى".





من جهته، وأكد النائب محمد أبو العينين، أن المشوار بدأ اليوم، لنهضة الدقي والجيزة والعجوزة، مضيفا: " لم أنظر يوما من الأيام لكرسي البرلمان ولم أطمع أن أكون نائبا، لكني شعرت بألفة ومودة كبيرة من أهالي الجيزة والدقي والعجوزة، دفعتني للترشح لانتخابات النواب 2020".





كما أعلن عن إنشاء 6 مكاتب لخدمة المواطنين بالدقي والعجوزة، تابعة لجمعية أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي.





وتعهد أبو العينين بأن الفترة المقبلة ستشهد بناء العديد من المدارس، ورصفًا للطرق، وتطويرًا للمنظومة الصحية في الجيزة والدقي والعجوزة.





وتابع النائب محمد أبو العينين أن تم الاتفاق مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رصف شوارع "داير الناحية" في حي الدقي وإنارتها.





وأعلن أبو العينين خلال المؤتمر الحاشد أنه بالفعل قد تم البدء في تسديد المبالغ المطلوبة بالتنسيق مع محافظة الجيزة وشدد أبوالعينين على أنه يجب توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار دفع مصالحات مخالفات البناء، الذي يعد خدمة عظيمة للمصريين بتقنين مخالفات البناء التي تم ارتكابها خلال 30 عاما مضت، وبأسعار مخفضة.