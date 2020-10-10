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توك شو

نجيب زاهي زركش.. مسلسل رمضان الجديد للفنان يحيى الفخراني

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:36 م
الفنان يحيى الفخراني
الفنان يحيى الفخراني
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قسم التوك شو
قال الفنان يحيى الفخراني، إن نجله شادي الفخراني، مخرج مميز، وذلك ليس رأيه بل رأي المشاهدين الذين أعجبوا بأعماله، مضيفا أنه يشعر بالطمأنينة عندما يعمل مع شادي الفخراني فهو يشعر بالطمأنينة على العمل.

وأكد الفخراني خلال إستضافته ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «on»، أن نجله المخرج شادي الفخراني يعتبر تركيبة نفسية مصغرة منه، مشيرا إلى أنه يشبهه كثيرا حتى في عيوبه و مميزاته.

وأضاف أن اسم عمله الجديد «نجيب زاهي زركش» تم إختياره لأنه أسم رنان و هو أسم الشخصية التي تلعب دور البطولة، مضيفا أنه سيعود رمضان القادم بمسلسل "نجيب زاهى ذركش" وهو مسلسل اجتماعى لايت و به كوميديا وهو موضوع  احبه جدا.

ونوه إلى أن إكسسوارات شخصية نجيب زاهي زركش تدل على شخصيته سواء من ساعة الجيب أو البذلة و غيرها من الإكسسوارات التي توضح الشخصية
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