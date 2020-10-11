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رياضة

علاء نبيل: طاهر محمد طاهر هيقعد كهربا وحسين الشحات على دكة الأهلي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:24 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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حسام الحارتي
علق علاء نبيل، نجم ومدرب المقاولون العرب، على انتقال طاهر محمد طاهر، لاعب نادي المقاولون العرب إلى صفوف النادي الأهلي في الموسم الجديد.

وقال علاء نبيل في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمع الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي كان في حاجة للتعاقد مع طاهر محمد طاهر بعد رحيل رمضان صبحي إلى صفوف نادي بيراميدز".

وتابع: "طاهر محمد طاهر لاعب صغير السن وصاحب شخصية قوية وسيحقق نجاحات مع النادي الأهلي فور إنضمامه في الموسم الجديد".

وأردف: "طاهر محمد طاهر سيتفوق وسيلعب على كل اللاعبين الموجودين في مركز الجناح وهم حسين الشحات وكهربا وهيلعب عليهم وهيقعدهم دكة".

واستطرد: "الأهلي خسر رمضان صبحي ورحيله سيحدث فارق كبير في صفوف القلعة الحمراء".

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 85 نقطة ويأتي خلفه الزمالك برصيد 65 نقطة ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 63 نقطة .

وارتفع رصيد المقاولون العرب الي النقطة 53 فى المركز الرابع ، بينما ارتفع رصيد طنطا متذيل الدوري الي النقطة 19 وهبط للدرجة الثانية رسميا .

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