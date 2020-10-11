نائب محافظ الوادي: البدء في إنشاء وحدة صحية ومحطة معالجه بقرية بدخلو

وجهت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد ، بسرعة البدء في أعمال الإنشاء بالموقع المخصص لإنشاء وحدة بدخلو الصحية الجديدة على مساحة ٣٠٠٠ متر مربع. جاء ذلك خلال جولتها بالقرية يرافقها الدكتور نبيل حنفى رئيس المركز والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.





وتفقدت أيضا محطة الرفع وخط الطرد للصرف الصحى بالقرية و الموقع المقترح لإنشاء محطة المعالجة التي تقام علي مساحة ٤٠ فدان، لتحسين خدمات الصرف الصحي لأهالي القرية ورفع الطاقة الإستيعابية للمحطة.









من جانب آخر أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، عن الكشف على 66901 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وحتى الآن بنسبة 93.7% من إجمالي المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطن.





وأضاف محروس، في بيان صحفي، أنه سيجري صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي لثلاثة أشهر، ويجري العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة وذلك من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مسًاء طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر، كما أن المستهدف هو فحص عدد 71300 مواطنًا فوق سن الأربعين بجميع مراكز المحافظة وعلاجهم بالمجان.



