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فن

دولارات دولارات .. على ربيع يروج لـ فيلم الخطة العايمة | شاهد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان على ربيع صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق على ربيع قائلا " فيلم الخطة العايمة حمزون علي ربيع. بجميع السينمات دولارات دولارات".


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وبدأ العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة"، وذلك داخل احدى السينمات والذى يشهد حضور جميع أبطال الفيلم.


وحضر العرض الخاص من ابطال العمل كل من على ربيع ومحمد عبد الرحمن توته وغادة عادل والتى حرصت على اصطحاب ثلاثة من ابنائها بجانب المؤلفين أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز واحتفل فريق العمل بعيد ميلاد الفنانة بشرى التى حضرت أيضا العرض الخاص. 


وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. 


"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج  معتز التونى.

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