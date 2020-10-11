AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد تهديده لـ راموس بسبب إصابة صلاح.. الوحش الإنجليزي إلى WWE

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:24 ص
واقعة إصابة صلاح
واقعة إصابة صلاح بسبب راموس
Advertisements
مجدي سلامة
أعلن أديبايو أكينفينوا، لاعب فريق ويكومب واندررز المتواجد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، أنه قريب من الانتقال لمنافسات "WWE" في لعبة المصارعة.


وقال أكينيفنوا، في تصريحات عبر شبكة "توك سبورت": "تلقيت العديد من العروض من أجل لعب المصارعة في الفترة القادمة، أنا سعيد ومتحمس للغاية لكنني لم أستطع قول أن هذا سيحدث بنسبة كم بالمائة".


وأضاف: "لدي طموحات كبيرة في لعبة المصارعة، أريد الفوز ببطولة الراول رامب، والتي تجمع بين أفضل المصارعين في بطولة مجمعة، أعلم أن الموضوع صعب لكنني متحمس جدًا".


ويشتهر صاحب الـ 38 عاما بضخامة الجسد وامتلاكه بنية جسمانية رائعة، حيث سبق له اللعب في صفوف فريق سوانزي سيتي وميلول ويلعب في فريق ويكومب واندرز منذ عام 2016.


ويعد أكنيفينوا من عشاق فريق ليفربول، حيث اشتهر بمقطع فيديو عام 2018، هدد خلاله الإسباني سيرخيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، بعد تسببه في إصابة المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا خلال ذلك العام.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزهم راموس .. 4 غيابات عن لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

مصارع wwe شهير يتعرض لإصابة خطيرة بالمخ خلال مباراة عنيفة

ترشيحاتنا

أنتم وصمة عار .. قائد مانشستر يونايتد السابق يهاجم اللاعبين

أخبار الرياضة .. فيفا يغرم الزمالك مليون يورو .. وعودة الشناوي لتدريبات الأهلي.. وسيناريو وحيد يؤجل حسم الوصيف في الدوري المصري

الأهلي البطل يواجه بيراميدز وبيده زمام أمور المركز الثاني .. وسيناريو وحيد يؤجل حسم الوصيف

أجمل أدعية للأم المتوفية

11 أكتوبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

البنك المركزي يطرح 65 مليار جنيه ودائع بسعر الكوريدور لمدة 35 يوماً

AdvertisementS

الأهلي يقترب من حسم 3 صفقات جديدة بعد اجتماع «الشيخ زايد»

أخبار الرياضة .. فيفا يغرم الزمالك مليون يورو .. وعودة الشناوي لتدريبات الأهلي.. وسيناريو وحيد يؤجل حسم الوصيف في الدوري المصري

كشري: عقد مهاجم أسوان بـ10 آلاف جنيه وحاليا 4 ملايين

قبل الجولة الأخيرة.. 5 سيناريوهات للصعود للممتاز بمجموعة الصعيد

ماكارثي: تدريب الأهلي خطوة عظيمة لـ موسيماني في مشواره

أنتم وصمة عار .. قائد مانشستر يونايتد السابق يهاجم اللاعبين

موتا يقترب من خلافة توماس توخيل في باريس سان جيرمان

الأهلي البطل يواجه بيراميدز وبيده زمام أمور المركز الثاني .. وسيناريو وحيد يؤجل حسم الوصيف

ليلة حسم لقب الدوري المغربي.. الرجاء يستضيف الجيش الملكي.. والوداد يصطدم بـ الفتح الرباطي

بعد تهديده لـ راموس بسبب إصابة صلاح.. الوحش الإنجليزي إلى WWE

أحمد عيد عبد الملك: بيخرجونا عن تركيزنا لعدم تحقيق حلم النجمة السادسة

ترقب زملكاوي.. موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز والقناة الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده .. 10 صور أثارت الجدل لـ عمرو دياب مع دينا الشربيني

العمر مجرد رقم.. أرنولد شوارزينجر يمارس رياضة ركوب الدراجات الهوائية "صور"

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا صاحبة الأرقام القياسية بالسوق المصرية.. صور