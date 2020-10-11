السيسي يحسم الجدل حول التصالح مع الإخوان: يحاولون هدم الدولة وتشريد أبنائها.. فيديو

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة ستظل صامدة أمام أي تحد، ولن تتخاذل أبدا في أداء دورها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن أعداء مصر يحاولون زعزعة استقرارها من خلال شعبها، لأنهم يعرفون أن القوة الحقيقية لمصر تكمن في قوة وصلابة شعبها، وأن التكاتف والصمود امام قضايانا، هو ما يثير غضب المخربين، لافتا إلى أننا نريد التعمير والبناء وليس الهدم.





وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة 32 للقوات المسلحة، اليوم الأحد، بمناسبة انتصارات أكتوبر، إلى أنه لا يستطيع التصالح مع هؤلاء المخربين الذين يحاولوا هدم الدولة وتشريد أبناءئها من المصريين وتحويلهم إلى لاجئين.





وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جوهر تقدم مصر هو الاستقرار النابع من وعي الشعب المصري، مضيفا: "إحنا بنموت نفسنا جهد وفكر وعمل عشان نطلع لأدام".





ووجه الرئيس السيسي"، خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة اليوم، رسالة إلى المفكرين والسياسيين والإعلام والشعب المصري، قائلا: "حافظوا على استقرار دولتكم عشان نطلع للأمام"، مضيفا: "كل ما حققته الدولة هو خطوة من ألف خطوة".





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السبيل الوحيد لتدمير الدولة هو تحويل الشعب لأداة لتدمير الدولة، كما حدث في عام 2011، من سرقة خطوط السكة الحديد، وضرب مثالا على ذلك بخط الواحات.





وأَضاف الرئيس السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، أن الجيل الرابع والخامس من الحروب مستمر، ويتناول قضايا استفزاز الرأي العام ، والنيل من قيادة الشعوب وجيوشها.





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المصريين دائما مستهدفين، لـ بسالتهم وصلابتهم وقوة إرادتهم، موجها رسالة للمصريين "اذا أردتم أن تنتهوا من اللي انتوا فيه ده، اتصالحوا"، لافتا إلى أن الرئيس بنفسه لا يستطيع التصالح، وإنما إذا كانت إرادة شعب فهو بالتأكيد سينفذها.





وأشار الرئيس، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، إلى أنه لا يستطيع أن يتصالح مع من يحاولون تخريب الدولة وزعزتها، معقبا: "مش بيقولوا الصلح خير"، موضحا "أنا مقدرش اتصالح مع اللي عايز يهد بلادي ويأذي شعبي وولادي".





وأوضح أن إذا قال هؤلاء المخربون من قبل "لجل خاطر الناس في مصر بلاش أذيهم، كنت سامحتك"، إنما هؤلاء المخربون ليس لديهم دين ولا ضمير ولا إنسانية.





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحديات التي تواجهها مصر ، في الآونة الحالية ، هي تحديات صلابة الدولة المصرية ، بوعي شعبها ، الذي هو الوعي الحقيقي ، موضحا أن مصر بقدرتها التقدم إلى الأمام .





وتابع الرئيس السيسي ، خلال الندوة التيقفية الـ 32 للقوات المسلحة أن "اوعوا تفتكروا أني ممكن أوعدكم بالكذب إحنا بنموت نفسنا عمل وجهد وفكر عشان نطلع مصر لقدام " .





واشار الرئيس السيسي إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الدولة المصرية حتى تنمو ، لافتا إلى النمو السكاني الضخم الذي تشهده مصر منذ أكثر من 40 عام .





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منظومة التعليم والصحة تراجعت خلال الفترة الماضية ونقاتل لإعادتها لجودتها مرة أخرى، مضيفا: "سرنا 1000 خطوة للأمام لتنهض الدولة".





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته المذاعة اليوم، أن الدولة بها 100 مليون مواطن لابد من عمل شبكة كهرباء جيدة، وغاز، ومدارس ومستشفيات وجامعات وغيرها.





أقسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن ما تم إنجازه في الـ 6 سنوات الماضية يساوي الكثير، وإنجاز عظيم للدولة لم يتحقق جزء منه في 20 سنة ماضية، معقبا: "والله والله قسما بالله اللي اتعمل في 6 سنين ده متعملش في الـ 20 سنة اللي فاتوا في كل شيء".





وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يجب علينا ان نؤمن باستقرار دولتنا، وان ندافع عن قضيتنا، أن الدولة لديها خطط كافية لمشروعات وعمل لـ 50 سنة أخرى، داعيًا الله أن يعين الدولة وقيادتها على إنهاء تلك الخطط في أقل فترات زمنية للنهوض والنمو بالدولة المصرية.





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه طلب من وزير الدفاع فى ندواته مع الضباط بتوعية أسرهم وأفرادهم والمحيطين بهم بحجم التحديات الموجودة فى الدولة المصرية ، متابعًا: "لأن الناس ليها آمال وأحلام .. وقد لا تستطع الدولة تحقيقها".





وقال إن الدكتور مصطفى مدبولى، تحدث اليوم عن الموازنة وحجمها فى الدولة، ولكنى سأطرح قضية أخرى وهى: "هل الموازنة بغض النظر عن عجزها، قادرة على تلبية احتياجات الناس أم لا؟".





وأضاف : إذا كان دخل المواطن 2000 جنيه ومرتبة 1500 جنيه ، إذًا لديه عجز 500 جنيه فقط ، ولكن قد يحتاج إلى 5 الاف جنيه ، قائلا:" الفكرة انت عايز كام ، عايز دولة عدد سكانها 100 مليون عايز كام تصرف عليها".





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بغض النظر عن قوة الجيش، إذا أثبت الشعب قوته وتكاتفه وصمد أمام كل التحديات، سيستطيع أن يقهر أي تحدٍ أو إرهاب، لأن القوة الحقيقية تكمن في صلابة وصمود الشعب المصري، وهذا ما يجعله أكبر مهدد للعالم الخارجي.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب علينا أن نؤمن باستقرار دولتنا، وأن ندافع عن قضيتنا، منوها إلى أن الدولة والقيادة السياسية تريد البناء والتعمير وليس الهدم، لافتا إلى أن أي محاولة تخريب أو سرقة أو أي من تلك الأفعال المشينة تحدث في فترات عدم الاستقرار السياسي.





وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية وعي المصريين في كافة المراحل، لمجابهة كافة التحديات والأزمات التي تواجه الدولة المصرية، متابعا "القضية اللي أن قلقان منها أننا نحافظ على بلدنا".





وذكر أن رئيس الوزراء استعرض قضايا ومشاكل ليست بالبعيدة ولم تتجاوز الـ 65 عاما، موضحا أن مصر في السابق كانت تواجه حروبا عديدة مباشرة وحاليا تواجه حروبا من خلال الخارج بغرض تشويه الرأي العام وتدمير الدولة المصرية .



