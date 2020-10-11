السيسي عن وعوده للمصريين: ولا بخدعكوا ولا بكذب.. شاهد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بغض النظر عن قوة الجيش، إذا أثبت الشعب قوته وتكاتفه وصمد أمام كل التحديات، سيستطيع أن يقهر أي تحدٍ أو إرهاب، لأن القوة الحقيقية تكمن في صلابة وصمود الشعب المصري، وهذا ما يجعله أكبر مهدد للعالم الخارجي.









وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب علينا أن نؤمن باستقرار دولتنا، وأن ندافع عن قضيتنا، منوها إلى أن الدولة والقيادة السياسية تريد البناء والتعمير وليس الهدم، لافتا إلى أن أي محاولة تخريب أو سرقة أو أي من تلك الأفعال المشينة تحدث في فترات عدم الاستقرار السياسي.









وأكد ضرورة أن نأخذ في الاعتبار أن التحدي الآن هو زعزعة استقرار الدولة وقوة شعبها، وأن قوة الشعب المصري هي الوعي الحقيقي للشعب، معقبا: "اوعوا تفتكروا إني بوعدكوا بالكذب أو بالخداع، واحنا بنموت نفسنا عمل وجهد وفكر للنمو بالدولة ديه".









ووجه رسالة إلى الشعب المصري "حافظوا على استقرار الدولة ديه، عشان تتقدموا وتطلعوا قدام".



