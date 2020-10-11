عميد طب عين شمس للطلاب الجدد: تمنياتي للجميع بعام دراسي قوي ومثمر

رحبت كلية الطب بجامعة عين شمس، بالطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠.
جاء ذلك تحت رعاية ا. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ.د. اشرف عمر عميد كلية الطب وبحضور كلًا من أ. د. هبة الله مسعود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأ.د شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. أسامة منصور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
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واستهل أ.د. اشرف عمر، عميد الكلية، كلمته بالترحيب بالطلاب الجدد وأثنى على تفوقهم وتحقيق حلمهم بالانضمام إلي كلية عريقة من كليات جامعة عين شمس ألا وهي كلية الطب ذات التصنيف العالمي.
وقدم عميد طب عين شمس شرحا لتاريخ كلية الطب كما أبرز دور السيد عبد الرحيم الدمرداش الذي تبرع بالأرض التي أقيمت عليها مستشفي الجراحة عام ١٩٢٨ وأنشئت الكلية سنة ١٩٥٠ وكان شرطه الوحيد علاج المرضى مجانا علي اختلاف دياناتهم وجنسياتهم.
كما اوضحت أ. د هبة الله سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بعض التفاصيل المتعلقة بالعام الدراسي الجديد ومنها تكوين مجموعات من الطلاب قوام المجموعة ١٥ طالب وطالبة يشرف عليهم أستاذ اكاديميا وعلميًا.
فيما هنأت أ.د. شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الطلاب الجدد علي اختيارهم لكلية الطب خاصة مع التحديات والصعوبات التي يواجهها الدارسون واختيارهم لمهنة إنسانية تتعامل مع آلام واسرار المرضى.
كما أوضح أ. د. أسامة منصور وكيل الدراسات العليا والبحوث بعض الحقائق عن مجال الطب وانه قائم علي البحث العلمي والتحديث المستمر لذا ترحب الكلية وقيادتها بالافكار والابتكارات والحلول التي يمكن ان يقدمها ويشارك فيها الطلاب والتي من شأنها ان تقدم تفوقًا جديدًا لكلية الطب.
وتمني الجميع عامًا دراسيًا قويًا ومثمرًا لطلاب كلية الطب جامعة عين شمس.