صحفي عائد من قطر: العاملون في الإعلام الإخواني كانوا يحتفلون بعد كل حدث إرهابي

قال نبيل مصطفى، الصحفي العائد من إعلام الخونة بقطر، إن العاملين في الإعلام الإخواني كانوا يحتفلون بعد كل عملية إرهابية تحدث في مصر، موضحا "كانوا يحتفلون بالجاتوه ويأخذون بعض بالأحضان".





أضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "التعليمات التى تصدر للإعلام الإخواني هي الهجوم على مصر لنشر الفوضى".





وأكد "كنت أعمل في شركة كبرى لتوزيع الصحف في قطر"، لافتا إلى أن جريدة العربي الجديد هدفها الهجوم على الدولة.





ونوه بأن العاملين في الإعلام الإخواني كان يحتفلون بعد كل عملية إرهابية تحدث في مصر.





وأوضح "حينما عارضت الإخوان وأيدت الدولة تم التنكيل بي داخل قطر".





ونوه بأن حمد بن خليفة عندما تولي الحكم ألغي منصب المفتي في قطر وأصبح بديلا عنه جماعة الإخوان الإرهابية.



