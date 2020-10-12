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مرأة

وداعا للكرش بوصفات تخسيس سريعة ومجربة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
لإزالة الكرش عند النساء والرجال.. إليك وصفات سريعة لنحت قوامك يمكنك إتباعها بجانب إتباع رجيم متوازن لإنقاص  الوزن الزائد  وحرق الدهون إليك  وصفات تخسيس سريعة يمكنك تجربتها من مطبخك يقدمها موقع هيلث لاين.


مشروب بذر الكتان والقهوة : 

ماذا تحتاجين

1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة من القرفة
1 كوب ماء شرب ساخن 

كيف تطبقين الوصفة

ضعي ملعقة صغيرة من القهوة في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة والقرفة يقلب جيدًا

مشروب خل التفاح وبذور الحلبة

1 ملعقة صغيرة خل التفاح
2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة
1 كوب ماء

كيف تطبقين الوصفة 

انقعي بذور الحلبة طوال الليل في كوب من الماء وأضيفي خل التفاح إلى ماء الحلبة في الصباح.
يقلب جيدا ويشرب.

طريقة تطبيق الوصفة 

خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.

علاوة على ذلك، فإن الطعم الحلو والمر لبذور الحلبة يساعد على تقليل الطعم الحمضي لخل التفاح.


وصفة خل التفاح وأوراق الشاى الأخضر.

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1 ملعقة صغيرة خل التفاح
1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر
1 ملعقة صغيرة عسل
1 كوب ماء

كيف تطبقين الوصفة
سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر.
أغلقي الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.
صفي الشاي في كوب وأضيفي خل التفاح وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب.

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