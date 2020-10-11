AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

بالأعلى للثقافة.. سياسيون يناقشون حرب أكتوبر بين الدروس المستفادة والاتجاهات الحديثة في الحروب

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:52 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
تحت رعاية الكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية ونائب مقررها الدكتور جمال زهران، ندوة بعنوان: "حرب أكتوبر بين الدروس المستفادة والاتجاهات الحديثة في الحروب"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر الجاري بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

يشارك في الندوة كل من: النائب البرلماني ووزير الخارجية  الاسبق : محمد العرابي ويتحدث عن "البعد السياسي والدبلوماسي لحرب أكتوبر"، واللواء أ.ح طيار هشام الحلبي مستشار اكاديمية ناصر العسكرية متحدثا حول "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر والاتجاهات الحديثة في الحروب"، ويدير الندوة : الدكتورة هدي رؤوف أستاذ العلوم السياسية. 

يذكر أن وزارة الثقافة تقدم أكثر من 1000 فعالية للاحتفال بنصر أكتوبر المجيد على مستوى الجمهورية لهذا العام.

كما تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

وتبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:

صفحة أمانة المؤتمرات
https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

 قناة أمانة المؤتمرات على يوتيوب
https://www.youtube.com/channel/UCWaTD41YvSIMXrsBpqC3CUA


ومن ناحية أخرى يواصل المجلس الأعلى للثقافة فعاليات الثقافية، التي يقدمها ضمن الخطة الاستيراتيجية الجديدة للدولة المصرية، لرفع الوعي، ونشر المعرفة، والتصدي للأفكار الظلامية، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، في كافة محافظات الجمهورية، هذا إلى جابن مشاركته في معارض الكتب التي تنظمها الهيئة العامة للكتاب.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأعلى للثقافة يعقد ندوة الشباب - القدوة - السوشيال ميديا.. 20 أغسطس

شاهد.. لقاء وزير التربية والتعليم بالمجلس ألأعلى للثقافة

أخلاقيات البحث العلمي عامة والبحوث الطبية خاصة بالأعلى للثقافة

إيناس عبد الدايم تطلق سلسلة ندوات بعنوان علاقات ثقافية

بالتعاون مع العلاقات الثقافية الخارجية.. الأعلى للثقافة يحتفل بالعيد الوطنى للمكسيك غدًا

بمناسبة عيدها الوطني.. احتفالية خاصة بـ المكسيك في دار الأوبرا المصرية

ترشيحاتنا

مع بدء الدراسة في ظل كورونا.. 4 مكونات يجب تقديمها لأبنائك يوميا

علي جمعة يصحح خطأ شائعا عن الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة

بعد بيان وزارة الداخلية.. مدير فرع المياه والصرف بطنطا يتراجع عن تصريح سرقة غطاء بلاعة

رسائل سرية بين مسئول بـ «الجزيرة» والخارجية الأمريكية حول غلق مقرها في مصر| شاهد

مصرع 4 وإصابة 11 في حادث تصادم ببني سويف

طرد السولية وإهدار ركلة جزاء.. ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع بدء الدراسة في ظل كورونا.. 4 مكونات يجب تقديمها لأبنائك يوميا

أيهما أجمل؟.. كندة علوش تخطف الأنظار بفستانين أنيقين على إنستجرام .. شاهد

دراسة تحذر الرجل الأعزب وصاحب الدخل القليل بشأن كورونا.. اعرف الحكاية