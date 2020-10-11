بالأعلى للثقافة.. سياسيون يناقشون حرب أكتوبر بين الدروس المستفادة والاتجاهات الحديثة في الحروب

تحت رعاية الكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ، تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية ونائب مقررها الدكتور جمال زهران، ندوة بعنوان: "حرب أكتوبر بين الدروس المستفادة والاتجاهات الحديثة في الحروب"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر الجاري بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.





يشارك في الندوة كل من: النائب البرلماني ووزير الخارجية الاسبق : محمد العرابي ويتحدث عن "البعد السياسي والدبلوماسي لحرب أكتوبر"، واللواء أ.ح طيار هشام الحلبي مستشار اكاديمية ناصر العسكرية متحدثا حول "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر والاتجاهات الحديثة في الحروب"، ويدير الندوة : الدكتورة هدي رؤوف أستاذ العلوم السياسية.





يذكر أن وزارة الثقافة تقدم أكثر من 1000 فعالية للاحتفال بنصر أكتوبر المجيد على مستوى الجمهورية لهذا العام.





كما تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وتبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:





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ومن ناحية أخرى يواصل المجلس الأعلى للثقافة فعاليات الثقافية، التي يقدمها ضمن الخطة الاستيراتيجية الجديدة للدولة المصرية، لرفع الوعي، ونشر المعرفة، والتصدي للأفكار الظلامية، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، في كافة محافظات الجمهورية، هذا إلى جابن مشاركته في معارض الكتب التي تنظمها الهيئة العامة للكتاب.



