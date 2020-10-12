رسائل سرية بين مسئول بـ «الجزيرة» والخارجية الأمريكية حول غلق مقرها في مصر| شاهد

وكشفت الرسائل البريدية، عن العديد من الخفايا والأسرار والمواقف المتقلبة للإدارة الأمريكية بشأن دعم حلفائها في المنطقة، فضلًا عن الخطط التي تمت لإثارة الفوضى والإرهاب في الشرق الأوسط والتدخل في الشئون الداخلية للدول.





وذكرت الرسائل المسربة، أن هيلاري وفريقها تحدثوا عن إنشاء مؤسسة إعلامية ضخمة لدعم جماعة "الإخوان" الإرهابية، بمساعدة الدوحة والتي دعمتها بمبلغ يقدر 100 مليون دولار، على غرار وكالة "صوت أمريكا".





كما قبلت مؤسسة كلينتون هدية قيمتها مليون دولار من قطر أثناء عملها وزيرة للخارجية الأمريكية دون إخطار وزارة الخارجية حتى على الرغم من تعهدها بالسماح بمراجعة التبرعات الجديدة من الحكومات الأجنبية.