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أخبار البلد

وفاة أرملة الفريق الراحل سعد الدين الشاذلى

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:46 ص
الفريق الراحل سعد
الفريق الراحل سعد الدين الشاذلى أثناء زواجه
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عبد العزيز جمال

توفيت منذ قليل زينات متولى السحيمى، زوجة الفريق الراحل سعد الدين الشاذلى.


وكان الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973.


ومن المقرر أن تقام الجنازة ظهر اليوم الإثنين.


وكان الشاذلي  أحد أبطال مصر والقوات المسلحة إبان نصر أكتوبر 1973 ، ولد في الأول من أبريل عام 1922 بقرية "شبراتنا"، بمركز "بسيون"، بمحافظة الغربية، وقد التحق بالكلية الحربية في فبراير 1939 وكان عمره وقتها 17 سنة وتخرج برتبة ملازم في يوليو 1940 ثم انتدب للخدمة في الحرس الملكي لمدة 6 سنوات من 1943 إلى 1949.

شارك "الشاذلي" في حرب فلسطين عام 1948 وانضم إلى الضباط الأحرار عام 1951 وقام بتأسيس وقاد أول قوات مظلية في مصر عام 1954 وشارك في العدوان الثلاثي عام 1956، وقاد أول قوات عربية كقائد كتيبة مصرية في الكونغو كجزء من قوات الأمم المتحدة 1960-1961.

وأصدر الرئيس الراحل أنور السادات قرارا بتعيين اللواء سعد الدين الشاذلي ليكون رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية فى الفترة ما بين 16 مايو 1971 وحتى 13 ديسمبر 1973، وترقيته لرتبة فريق، وبعد نصر أكتوبر 1973، تم تعيينه أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية، ثم عُين سفيرًا لدى إنجلترا والبرتغال، ونال أوسمة نجمة سيناء وقلادة النيل العظمى.
وفاة أرملة الفريق الراحل سعد الدين الشاذلى
وفاة أرملة الفريق الراحل سعد الدين الشاذلى
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